حلم جماهيري.. الهلال السعودي يقترب من التعاقد مع بول ميتشل

اقترب نادي الهلال السعودي من التعاقد مع مدير رياضي أجنبي من العيار الثقيل لتدعيم الجانب الإداري في المرحلة القادمة.

ويستعد الهلال حالياً لخوض منافسات الموسم المقبل بمعسكر تدريبي في ألمانيا بعد انسحاب الفريق من بطولة كأس السوبر السعودي.

وعوقب الهلال بغرامة مالية قدرها نصف مليون ريال سعودي بجانب حرمانه من خوض منافسات النسخة القادمة لبطولة السوبر.

وأشار الصحفي معن القويعي عبر حسابه بمنصة إكس إلى أن شركة نادي الهلال في مفاوضات متقدمة مع بول ميتشل لتعيينه مديرًا رياضيًا للنادي.

ويعد التعاقد مع بول ميتشل حلماً جماهيرياً لمشجعي الهلال خاصة مع رحيل فهد المفرج من منصبه كمدير تنفيذي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي السعودي.

بول ميتشل المولود يوم 26 أغسطس 1981 هو لاعب سابق في عدة أندية مثل ويغان وسويندون تاون وميلتون داونز في إنجلترا واعتزل مبكراً بسبب الإصابات.

وبدأ عمله الإداري كمسؤول عن اكتشاف اللاعبين في ناديي ساوثامبتون وتوتنهام ثم عمل كمدير تقني في نادي لايبزيغ الألماني.

وتولى ميتشل منصب المدير الرياضي في الفترة بين يونيو 2020 إلى يونيو 2024 في نادي موناكو الفرنسي ثم انتقل للعمل كمدير رياضي في نادي نيوكاسل الإنجليزي.