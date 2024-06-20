مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

تخوض صربيا مواجهة قوية أمام سلوفينيا، مساء اليوم الخميس، في ثاني جولات المجموعة الثالثة ببطولة أوروبا لكرة القدم 2024.

وفي نفس المجموعة، تلعب إنجلترا أمام الدنمارك، حيث يملك أبناء غاريث ساوثغيت فرصة لتعزيز صدارة للمجموعة الثالثة بعد الفوز على صربيا 1-صفر في المباراة الماضية.

وتختتم مباريات اليوم في بطولة يورو 2024، بمواجهة قوية بين إسبانيا وإيطاليا.

وفاز الفريقان في مستهل مشواريهما بالبطولة إذ تغلبت إسبانيا 3-صفر على كرواتيا بينما قلبت إيطاليا تأخرها بهدف هو الأسرع في تاريخ البطولة لتهزم ألبانيا 2-1.

وفي تونس يلعب الترجي ضد الصفاقسي، على ملعب "الطيب المهيري" في الجولة الأخيرة من المجموعة الأولى من مرحلة التتويج ببطولة الدوري التونسي.

يدخل الترجي المباراة بعد تتويجه بلقب الدوري التونسي، والذي حسمه السبت الماضي.

وفيما يلي أبرز مباريات اليوم بتوقيت مكة المكرمة: