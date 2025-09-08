لديه قدرة أكبر على حسمها.. الأهلي السعودي ينقض على صفقة النصر

دخلت إدارة النادي الأهلي السعودي، على خط المفاوضات للتعاقد مع صفقة دفاعية، وذلك خلال الأيام المتبقية من فترة سوق الانتقالات الصيفية، والتي تغلق نافذتها في الـ10 من سبتمبر الجاري.

وتستهدف إدارة "الراقي" التعاقد مع عبد الله مادو، نجم الاتفاق، حيث دخل اللاعب أيضا على رادار النصر، الذي يسعى منذ فترة لضمه، ولكن "العالمي" كان يمنح الأولوية لإتمام الصفقات الأجنبية، ولكن يبدو أن دخول "الراقي" على الخط سيشعل المفاوضات.

وأبدى نادي النصر رغبة في استعادة عبد الله مادو، لصفوفه مجددًا، ليدخل في مفاوضات مع الاتفاق، الذي لم يُظهر اعتراضًا على إتمام الصفقة، حيث أوضحت التقارير أن الاتفاق يطلب رقما بحدود 25 مليون ريال، لبيع عقد اللاعب.

وبحسب ما ذكره الإعلامي الرياضي خالد الرشيد، عبر حسابه على منصة "إكس"، فإن "النصر ما زال يريد عبدالله مادو، وعاد لاستكمال المفاوضات مع الاتفاق للحسم منذ يومين، ولكن الأهلي أبدى أيضا رغبته لضم اللاعب وقد يكون أكثر قدرة على إنهاء الصفقة".

وأشار إلى أن الأمور ستحسم قريبًا سواء بانتقال مادو أو استمراره مع الاتفاق.

ويتطلع نادي النصر، لتدعيم خط دفاعه بصفقة محلية قبل إغلاق فترة سوق الانتقالات الصيفية، وذلك مع إمكانية رحيل عبدالإله العمري الذي يحظى باهتمام قوي من ناديي الاتحاد والقادسية.

وسبق لمادو أن لعب بقميص "العالمي" منذ تصعيده للفريق الأول عام 2012، حيث قضى 12 عامًا في صفوفه، قبل أن تتم إعارته للاتفاق لمدة موسم، قبل أن ينتقل بصورة نهائية كلاعب حر.

وخاض مادو 131 مباراة رسمية مع النصر، سجل خلالها 3 أهداف وصنع تمريرتين حاسمتين، كما توج بلقبي الدوري السعودي للمحترفين، ومثلهما في كأس السوبر.