كيريوس ينسحب من بطولة أستراليا المفتوحة للإصابة
للعام الثاني على التوالي، انسحب الأسترالي نيك كيريوس من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس أولى البطولات الأربع الكبرى في الموسم، بعد توالي الإصابات التي غاب بسببها طويلا عن الملاعب والبطولات في موسم 2023.
وكان كيريوس انسحب من أستراليا المفتوحة مطلع العام الحالي وخضع لعملية جراحية في الكاحل الأيسر وخسر مباراته الأولى، بعد العودة عقب غياب استمر خمسة أشهر عندما فاز عليه الصيني ووينبينغ في الدور الأول ببطولة شتوتغارت المفتوحة.
وبعد ذلك غاب كيريوس (28 عاما) عن فرنسا المفتوحة بسبب إصابة في القدم تعرض لها خلال سرقة سيارته، وانسحب من بطولة ويمبلدون بسبب مشكلة في أربطة المعصم أجبرته أيضا على الانسحاب من أمريكا المفتوحة.
وقال كيريوس: "هذه فترة مؤلمة جدا بالنسبة لي لكني لن أتمكن من المنافسة في أستراليا المفتوحة 2024".
وأضاف: "بالتأكيد هذا مخيب للآمال لأن لدي ذكريات جميلة كثيرة هناك وأود العودة وتقديم أفضل أداء بصورة طيبة، واحتاج إلى بعض الوقت الإضافي للتعافي".
وتابع كيريوس: "كنت قريبا جدا من الفوز بلقب كبير. أود التأكد من حصول جسمي على المدة التي يحتاجها من أجل العودة، لذا أرجوكم التحلي بالصبر معي".
وبدأت رحلة متاعب كيريوس مع الإصابات بعد أداء متميز في موسم 2022، وصل خلاله لنهائي بطولة ويمبلدون، كما فاز بلقب بطولة واشنطن ووصل لدور الثمانية في أمريكا المفتوحة.
وستقام بطولة أستراليا المفتوحة 2024 في ملاعب ملبورن بارك خلال الفترة ما بين 14 و28 يناير كانون الثاني المقبل.