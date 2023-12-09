كيريوس ينسحب من بطولة أستراليا المفتوحة للإصابة

للعام الثاني على التوالي، انسحب الأسترالي نيك كيريوس من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس أولى البطولات الأربع الكبرى في الموسم، بعد توالي الإصابات التي غاب بسببها طويلا عن الملاعب والبطولات في موسم 2023.

وكان كيريوس انسحب من أستراليا المفتوحة مطلع العام الحالي وخضع لعملية جراحية في الكاحل الأيسر وخسر مباراته الأولى، بعد العودة عقب غياب استمر خمسة أشهر عندما فاز عليه الصيني ووينبينغ في الدور الأول ببطولة شتوتغارت المفتوحة.

وبعد ذلك غاب كيريوس (28 عاما) عن فرنسا المفتوحة بسبب إصابة في القدم تعرض لها خلال سرقة سيارته، وانسحب من بطولة ويمبلدون بسبب مشكلة في أربطة المعصم أجبرته أيضا على الانسحاب من أمريكا المفتوحة.