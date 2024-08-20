أصاب الذعر مشجعي نادي ليفربول بعد تداول مقطع مجتزأ من مقال نشره الإعلامي الرياضي الموثوق إيان دويل، الذي يعمل في صحيفة "ليفربول إيكو"، يتحدث فيه عن التحركات المحتملة للنادي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات.

وجاء الذعر بسبب فقرة كتبها "دويل" قال فيها "إنه بحسب الوضع الحالي في نادي ليفربول، فإن محمد صلاح سيغادر النادي الإنجليزي مجانًا، خلال الصيف المقبل، بعد نهاية عقده مع الريدز".

ولكن بالعودة إلى المقال الرئيس المنشور على موقع "ليفربول إيكو" سنجد أن الأمر مجرد تحليل لموسم انتقالات "الريدز"، حتى الآن، وكان يتحدث فقط عن احتمال أن يعيد ليفربول اهتمامه بأنتوني غوردون، نجم نيوكاسل، في المستقبل، لأنه في الطريقة التي تسير بها الأمور حاليًا، صلاح سيغادر في نهاية الموسم.

"دويل" يشير فقط إلى انتهاء عقد صلاح في نهاية الموسم، وهو أمر يعرفه الجميع، وليس خبرًا حصريًا عن رفضه التجديد أو شيئًا من هذا القبيل.

كما أن "دويل" نفسه انتقد اقتطاع حديثه في المقال المنشور، وقام بإعادة نشر تغريدة تتحدث عن الأمر، مؤكدًا أن ما كتبه أمر بديهي، مضيفًا: "سأكشف المزيد عندما أحصل عليه"، لينفي مزاعم وجود أي خبر حصري لديه عن إمكانية رحيل صلاح عن النادي.

وينتهي عقد محمد صلاح البالغ من العمر 32 عامًا، في 30 يونيو 2025، إلى جانب الهولندي فيرجيل فان دايك، والإنجليزي ترنت ألكسندر أرنولد في صيف 2025.

وأصبح محمد صلاح، أكثر لاعب تسجيلًا للأهداف في افتتاح مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز على مر التاريخ، بعدما وصل إلى هدفه التاسع في المباريات الافتتاحية برفقة ليفربول أمام فريق إيبسويتش تاون.

يذكر أن صلاح خاض 350 مباراة مع ليفربول في كل المسابقات، سجل فيها 212 هدفًا، وصنع 90، وحقق 8 بطولات مختلفة بقميص ليفربول منذ 2017 إلى الآن.