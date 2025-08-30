من أجل ريال مدريد.. سيرجيو راموس يصبح مغنيا (فيديو)

أعلن سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد السابق، إطلاق أول أغنية له بشكل منفرد بعنوان "سيبيليس"، في خطوة بمرتبة مغازلة لمشجعي النادي الملكي.

أخبار ذات علاقة رسائل مرعبة لحكمة مكسيكية بعد خسارة فريق سيرجيو راموس (صور)

الأغنية، التي حملت اسم الساحة الأشهر في احتفالات ريال مدريد بالعاصمة الإسبانية، جاءت كتحية صريحة لمسيرة راموس مع الفريق.

الفيديو الترويجي الذي نشره اللاعب عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي استعرض أبرز لحظاته مع النادي، خاصة لحظة رفع كأس دوري أبطال أوروبا، قبل أن يختم بمشهد ساحة "سيبيليس"، مع عبارة مسموعة بصوت راموس يقول فيها: "وأنت تعرفين ذلك يا سيبيليس".

أخبار ذات علاقة تطور جديد يهدد مواجهة ميسي ضد راموس

راموس، الذي يلعب حالياً في صفوف مونتيري المكسيكي بعمر 39 عاماً، كان قد مهّد لهذه الخطوة خلال الأسبوع الماضي عبر رسائل غامضة، بينها ظهور شاحنة سوداء قرب نافورة "سيبيليس" مكتوب عليها: "طلبت مني أن أطير"، موقعة باسمه المختصر "SR93".

بداية جديدة في عالم الغناء

رغم تجاربه السابقة في التعاون مع فنانين مثل فرقة "لوس ياكيس" في أغنية "لا تناقضني"، وديماركو فلامينكو في "نجمة أخرى في قلبك"، إلى جانب مشاركته المعلنة أخيراً في ألبوم المغني المكسيكي كارين ليون، فإن "سيبيليس" تمثل أول تجربة لراموس كمطرب منفرد.

راموس الذي ارتدى قميص ريال مدريد 15 موسماً وحقق خلالها 22 لقباً بينها 4 بطولات لدوري أبطال أوروبا و5 ألقاب للدوري الإسباني، يبدو أنه قرر ترجمة ارتباطه بالنادي الملكي في شكل عمل فني شخصي.