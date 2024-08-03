دخلت الملاكمة الجزائرية إيمان خليف في نوبة بكاء بعد التأهل إلى نصف نهائي منافسات وزن أقل من 66 كغم في دورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة الفرنسية باريس.

وفازت الملاكمة الجزائرية على المجرية أنا لوكا هاموري (0-5) اليوم السبت في ربع النهائي.

وضمنت الملاكمة الجزائرية أول ميدالية لبلادها في أولمبياد باريس المقامة حالياً.

ودار جدل واسع حول الأهلية الجنسية للملاكمة الجزائرية قبل انطلاق منافسات اللعبة في أولمبياد باريس والتي بدأتها إيمان خليف بالتغلب على الإيطالية أنجيلا كاريني.

ولم يحقق العرب حتى الآن في أولمبياد باريس 2024 سوى ميداليتين في منافسات لعبة السلاح.

وفاز التونسي فارس الفرجاني بالميدالية الفضية لمنافسات فردي سلاح السابر كما حصل المصري محمد السيد على الميدالية البرونزية لمنافسات سلاح المبارزة.

وضمن العرب ميدالية ثالثة بعد تأهل منتخبي مصر والمغرب إلى نصف نهائي منافسات كرة القدم.

ويلعب منتخب مصر ضد فرنسا في نصف النهائي كما يلتقي منتخب المغرب منافسه إسبانيا.

وأضافت إيمان خليف بهذا الإنجاز ميدالية رابعة للعرب في مشوار أولمبياد باريس 2024 بعدما ضمنت الميدالية الأولى للجزائر.