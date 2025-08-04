"أين تكافؤ الفرص ولا كله بالحب".. شوبير يهاجم اتحاد الكرة بسبب الزمالك  (فيديو)

شنّ الإعلامي أحمد شوبير هجوماً حاداً ضد الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد 2025 -2026.

وأعلن الاتحاد المصري السماح بقيد لاعبي الزمالك بعد التوصل لاتفاق لتسوية المستحقات المالية المتأخرة والديون السابقة وجدولة باقي المستحقات زمنياً.

وقال شوبير عبر قناة الأهلي: "نحن نحب سياسة الحلول الودية، والزمالك لجأ لهذا الحل وأرسل وفداً للاتحاد المصري للتوصل إلى اتفاق رسمي بشأن المستحقات والديون".

وأضاف: "ما هي تفاصيل هذه الاتفاقية؟ نريد إعلان كافة التفاصيل الخاصة بديون الأندية وأيضاً التعامل وفقاً لمعايير واحدة بالنسبة لجميع الأندية".

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وتابع: "الأهلي طالب بتطبيق مبدأ اللعب المالي النظيف، ويجب وضع نقطة نظام لتوفير تكافؤ الفرص بين الأندية وإعلان كافة الأمور أمام الرأي العام".

وواصل: "أين تكافؤ الفرص في أزمة الديون والمستحقات الخاصة بالأندية لدى الاتحاد المصري أم أن الأمور تسير بالحب؟".

وأكد أن هناك أندية كبرى تعرضت لعقوبات بسبب المشاكل المالية مثل ليون الفرنسي وبالتالي يجب أن يكون هناك وضوح وشفافية في أجواء الكرة المصرية.