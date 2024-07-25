على الرغم من أن ما حدث في مباراة المغرب والأرجنتين من استئناف المباراة بعد ساعتين من انتهائها وتغيير نتيجتها من أغرب ما يمكن أن يحدث في مباراة كرة قدم، إلا أن تاريخ مباريات الأولمبياد حافل أيضا بوقائع غريبة نستعرضها في السطور التالية.

دراما الأرجنتين والمغرب

فاز المغرب 2-1 على الأرجنتين في مستهل مبارياته بالمجموعة الثانية لمنافسات كرة القدم للرجال في ألعاب باريس، يوم الأربعاء، في سانت ايتيين، بعدما ظن الجميع أن المباراة انتهت بالتعادل 2-2.

وسجل كريستيان ميدينا هدف التعادل للأرجنتين في الدقيقة 16 من الوقت بدل الضائع للمباراة بعدما تابع كرة مرتدة من العارضة، قبل أن تقتحم الجماهير أرض الملعب ليغادر كلا الفريقين نحو غرفة تبديل الملابس.

وبعد مغادرة كلا الفريقين لأرض الملعب، اكتشفا أن المباراة لم تنته وأن حكم اللقاء قرر إيقافها ولم يطلق صفارة النهاية.

وتم استئناف اللقاء بعد ساعتين من النهاية الأولى له وألغى الحكم هدف ميدينا بداعي التسلل.

واستكملت المباراة لمدة ثلاث دقائق و15 ثانية، بعد إلغاء الهدف عقب مراجعة حكم الفيديو المساعد، بحثت فيها الأرجنتين عن التعادل مجددا لكن المغرب تمكن من الصمود والفوز بالمباراة.

المباراة التي لم تحدث

في عام 1896 شهدت الأولمبياد، المباراة التي لم تحدث، بمعنى آخر أجريت مباراة بين الدنمارك واليونان لكن لم يتم الإعلان عنها في وسائل الإعلام تنفيذا لتعليمات ولي العهد اليوناني قسطنطين الذي كان حريصا على إبقاء الرياضات غير الرسمية خارج الإعلام (وكانت الرياضة وقتها رياضة غير رسمية)، ويعتقد أن الدنمارك سحقت اليونان 9-0 أو 15-0 وأدار المباراة شقيق ولي العهد اليوناني.

"نادي بريطانيا"

عندما أقيمت أول بطولة رسمية لكرة القدم في الأولمبياد عام 1900 في باريس كانت بريطانيا العظمى ممثلة من قبل نادي أبتون بارك وليس منتخب مثل اليونان والدنمارك وفازوا بالبطولة على حساب نادي فرانسيس في مباراتهم الوحيدة ليفوزوا بالميدالية الذهبية.

هتلر غاضب

في دورة الألعاب الأولمبية 1936 في برلين تحت حكم الرايخ الثالث حضر هتلر لمشاهدة أول مباراة كرة قدم له كفرصة دعاية ليظهر قوة ألمانيا للعالم، إلا أن الأمور سارت بشكل خاطئ عندما سجلت النرويج الهدف الثاني لتصبح النتيجة 2-0 قبل سبع دقائق من النهاية، فغادر هتلر الاستاد، ولم يذهب إلى مباراة أخرى طوال حياته.

لا تخبروا ستالين بالنتيجة

كان لدى الاتحاد السوفيتي آمال كبيرة بالفوز في الألعاب الأولمبية في هلسنكي، لكنهم واجهوا يوغوسلافيا في مباراة جولة أولى مثيرة للجدل، فقد كان جوزيف ستالين قد تشاجر مع زعيم يوغوسلافيا الشيوعي جوزيف تيتو، وحاول حتى تدبير محاولة اغتيال له. جاء الاتحاد السوفيتي من تأخر 5-1 للتعادل 5-5، لكنه خسر في الإعادة، ولم تذكر النتيجة في الصحافة السوفيتية، حتى وفاة ستالين بعد عام.

لم ينته الأمر عند هذا الحد؛ إذ تم طرد النادي الذي قدم معظم لاعبي المنتخب من الدوري السوفيتي، ثم تم حله على الرغم من أنه كان بطلا في المواسم الخمسة السابقة.

تمرد البحارة

في أولمبياد 1956 تعرضت بريطانيا العظمى للهزيمة أمام بلغاريا، ففي الشوط الأول، كان الفريق متأخرًا 3-1 في الشوط الأول في ملبورن، حينما قفز 80 من البحارة من نيوكاسل من فوق السياج الجانبي للملعب، وأقاموا مسيرة احتجاجية في محاولة لتحفيز الفريق على العودة، حاملين مظلة بألوان إنجلترا ولافتة تقول "Up The Lions" وفازت بلغاريا 6-1.

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العلم الخاطئ

في أولمبياد لندن 2012 شهدت المباراة بين كوريا الشمالية وكولومبيا خطأ محرجا عندما تم عرض علم كوريا الجنوبية عن طريق الخطأ؛ ما أدى إلى احتجاج لاعبي كوريا الشمالية وتأخير المباراة لمدة ساعة.