تطور جديد بشأن سعي بايرن ميونخ لضم أراوخو
كشف فلوريان بليتنبرغ مراسل شبكة "سكاي سبورتس" عن تطور جديد بشأن سعي بايرن ميونخ للتعاقد مع المدافع الأوروغواياني رونالد أراوخو من برشلونة.
وكتب فلوريان بليتنبرغ عبر حسابه في منصة "X": "أفهم أنه لا يوجد شرط جزائي في حدود 80 إلى 100 مليون يورو".
وأضاف: "يقال إن بايرن ميونخ مستعد لدفع أكثر من 70 مليون يورو له الآن، لكن قيل له إنه حتى 80 مليون يورو لن تكون كافية في فترة الانتقالات الحالية".
وتابع بليتنبرغ: "توماس توخيل (مدرب بايرن ميونخ) وكريستوف فرويند (المدير الرياضي) مصممان على إتمام صفقة أراوخو".
وأكد: "في بايرن ميونخ تتم مقارنة صفقة أراوخو المحتملة في الجانب الدفاعي بصفقة هاري كين في الهجوم".
في حين قالت صحيفة "سبورت" إن بايرن ميونخ "جاد للغاية" بشأن التعاقد مع أراوخو البالغ من العمر 24 عاما، وإن النادي البافاري لا يخطط للتراجع رغم أن اللاعب وبرشلونة ليسا في "مزاج" جيد لإتمام الصفقة الآن.
وأوضحت الصحيفة أن بايرن ميونخ مستعد لدفع 70 مليون يورو لإتمام الصفقة، ويعتقد النادي البافاري أن لديه خيارات بسبب الوضع المالي لبرشلونة.
ويعتبر توخيل أن أراوخو أفضل قلب دفاع في العالم، ولهذا السبب سيضغط ماليًا ورياضيًا لمحاولة إتمام الصفقة.
وأشارت "سبورت" إلى أن بايرن تحدث مباشرة مع أراوخو لشرح خططه قبل أسابيع، لكن اللاعب رفض العرض رغم أنه عبر عن امتنانه لاهتمام النادي البافاري.
وكانت فكرة بايرن ميونخ تقديم العرض ومحاولة إتمام الصفقة في يناير الحالي، لكن برشلونة لم يحدد حتى سعر اللاعب، علما أن قيمة فسخ العقد تبلغ مليار يورو كما ذكرت الصحيفة الإسبانية.
وسيستمر بايرن ميونخ في الضغط لإتمام الصفقة الصيف المقبل، ويعتقد أنه سيكون قادرا على إقناع اللاعب اقتصاديًا ورياضيًا.
كما يدرك بايرن ميونخ أن برشلونة سيحتاج بشدة إلى المبيعات بداية من يونيو المقبل، لتحسين الوضع المالي للنادي الكتالوني.
ورغم ضغط بايرن ميونخ، قال "سبورت" إن برشلونة يتعامل مع الأمر بمنتهى الهدوء، ويرى أن أراوخو مهم لمشروع الفريق المستقبلي.
ويريد ديكو المدير الرياضي لبرشلونة تمديد عقد أراوخو الذي ينتهي في يونيو 2026.
وسبق لأراوخو أن رفض عروضًا مالية مغرية جدًّا من الدوري الإنجليزي الممتاز بهدف الاستمرار في برشلونة.
وانتقل أراوخو لبرشلونة في 2018 وانضم للفريق الأول في 2020 ولعب الموسم الحالي 16 مباراة، وبشكل عام لعب للفريق الأول 129 مباراة سجل فيها 8 أهداف وصنع 3.