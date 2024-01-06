تطور جديد بشأن سعي بايرن ميونخ لضم أراوخو

وأكد: "في بايرن ميونخ تتم مقارنة صفقة أراوخو المحتملة في الجانب الدفاعي بصفقة هاري كين في الهجوم".

في حين قالت صحيفة "سبورت" إن بايرن ميونخ "جاد للغاية" بشأن التعاقد مع أراوخو البالغ من العمر 24 عاما، وإن النادي البافاري لا يخطط للتراجع رغم أن اللاعب وبرشلونة ليسا في "مزاج" جيد لإتمام الصفقة الآن.

وأوضحت الصحيفة أن بايرن ميونخ مستعد لدفع 70 مليون يورو لإتمام الصفقة، ويعتقد النادي البافاري أن لديه خيارات بسبب الوضع المالي لبرشلونة.

ويعتبر توخيل أن أراوخو أفضل قلب دفاع في العالم، ولهذا السبب سيضغط ماليًا ورياضيًا لمحاولة إتمام الصفقة.