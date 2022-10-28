رسميًا.. الوحدات الأردني يتراجع عن قرار الانسحاب من الدوري
أعلن بشار الحوامدة رئيس نادي الوحدات الأردني عدول مجلس إدارته عن قرار الانسحاب من بطولة الدوري الأردني.
وأبلغ الوحدات، المتخلف بنقطة عن الفيصلي، اتحاد الكرة بقرار انسحابه من البطولة يوم الثلاثاء الماضي؛ بسبب نقل مباراته المقررة الجمعة ضمن الجولة 21 أمام غريمه التقليدي الفيصلي إلى ستاد الحسن في إربد، مشترطًا التراجع عن قرار الانسحاب بإعادة المباراة لتقام في ملعبه البيتي ستاد الملك عبدالله الثاني بعمان.
وقال بشار الحوامدة رئيس نادي الوحدات الأردني في تصريحات إعلامية إنه قرر العدول عن قرار الانسحاب بعد تدخل عدة جهات في الدولة.
وكان الاتحاد الأردني قرر نقل قمة القطبين إلى ستاد الحسن في إربد، بدلاً من ستاد الملك عبدالله الثاني" المعتمد من الوحدات، بعد أن طالبه الفيصلي بذلك عقب أحداث شغب أعقبت المباراة التي خسرها الوحدات على أرضه ضد الحسين إربد ضمن المرحلة التاسعة عشر وأخرى تعادل فيها الفيصلي مع الرمثا، وكلاهما أقيمتا على ملعب الملك عبدالله الثاني، معتبرًا أن المنطقة غير آمنة لإقامة القمة "الملعب الذي يقع وسط منطقة سكنية مزدحمة يفتقر إلى عناصر الأمن والسلامة".
وأكد الاتحاد الأردني لكرة القدم، الخميس، التزامه الكامل بما صدر عنه من قرارات، بما فيها إقامة القمة المصيرية بين الفيصلي المتصدر والوحدات الثاني على ملعب إربد رغم اعتراض الأخير، ضمن الجولة ما قبل الأخيرة الجمعة، مع الأخذ بعين الاعتبار تطبيق تعليمات ولوائح الموسم في حال التغيب أو الانسحاب.