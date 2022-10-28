رسميًا.. الوحدات الأردني يتراجع عن قرار الانسحاب من الدوري

أعلن بشار الحوامدة رئيس نادي الوحدات الأردني عدول مجلس إدارته عن قرار الانسحاب من بطولة الدوري الأردني.

وأبلغ الوحدات، المتخلف بنقطة عن الفيصلي، اتحاد الكرة بقرار انسحابه من البطولة يوم الثلاثاء الماضي؛ بسبب نقل مباراته المقررة الجمعة ضمن الجولة 21 أمام غريمه التقليدي الفيصلي إلى ستاد الحسن في إربد، مشترطًا التراجع عن قرار الانسحاب بإعادة المباراة لتقام في ملعبه البيتي ستاد الملك عبدالله الثاني بعمان.

وقال بشار الحوامدة رئيس نادي الوحدات الأردني في تصريحات إعلامية إنه قرر العدول عن قرار الانسحاب بعد تدخل عدة جهات في الدولة.