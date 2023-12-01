رسميًا.. السعودية تستضيف الأدوار النهائية بدوري أبطال آسيا للنخبة 2024/2025 و2025/2026

قال الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الجمعة، إنه تم اختيار السعودية لاستضافة الأدوار النهائية من دوري أبطال آسيا للنخبة في الموسمين 2024/2025 و2025/2026.

ووفقًا للاتحاد الآسيوي تشهد البطولة مشاركة 24 ناديًا سيتم توزيعها على قسمين، يضم كل قسم 12 ناديًا في منطقتي الغرب والشرق، كي تتنافس بنظام الدوري من ذهاب وإياب، لتحديد الفرق المتأهلة إلى دور الـ16، على أن يتأهل الفائزون في دور الـ16 إلى الأدوار النهائية.

وتشتمل الأدوار النهائية على ربع النهائي ونصف النهائي والنهائي، والتي تقام من مواجهة واحدة في السعودية.