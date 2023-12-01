رسميًا.. السعودية تستضيف الأدوار النهائية بدوري أبطال آسيا للنخبة 2024/2025 و2025/2026
قال الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الجمعة، إنه تم اختيار السعودية لاستضافة الأدوار النهائية من دوري أبطال آسيا للنخبة في الموسمين 2024/2025 و2025/2026.
ووفقًا للاتحاد الآسيوي تشهد البطولة مشاركة 24 ناديًا سيتم توزيعها على قسمين، يضم كل قسم 12 ناديًا في منطقتي الغرب والشرق، كي تتنافس بنظام الدوري من ذهاب وإياب، لتحديد الفرق المتأهلة إلى دور الـ16، على أن يتأهل الفائزون في دور الـ16 إلى الأدوار النهائية.
وتشتمل الأدوار النهائية على ربع النهائي ونصف النهائي والنهائي، والتي تقام من مواجهة واحدة في السعودية.
ومن المقرر أن تقام الأدوار الحاسمة في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024/2024 خلال الفترة من 25 نيسان حتى 4 مايو 2025.
وقال الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إن الفائز باللقب سيحصل على الجائزة المالية الأكبر على الإطلاق والتي تبلغ 12 مليون دولار.
وأشار إلى أن قيمة الجائزة المالية تبلغ 3 أضعاف الجائزة البالغة 4 ملايين دولار المخصصة لبطل النسخة الحالية من البطولة، في حين يحصل صاحب المركز الثاني على 6 ملايين دولار، مقارنة بجائزة 2 مليون دولار المخصصة لوصيف النسخة الحالية.
وفي سبتمبر الماضي، أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم فتح باب الدعوة أمام الاتحادات الوطنية الأعضاء للإعراب عن رغبتها في استضافة الأدوار النهائية في دوري أبطال آسيا، لمدة موسمين على الأقل اعتبارا من موسم 2024/2025.
وأعرب الاتحادان العراق والسعودي عن رغبتهما في الاستضافة بحلول الموعد النهائي، في 15 أكتوبر 2023، قبل أن يتم اختيار الاتحاد السعودي بعد تقييم البنية التحتية ومتطلبات الضيافة إلى جانب العناصر العملياتية الأخرى المطلوبة.
وبحسب ملف الاستضافة، فقد تم منح الاتحاد السعودي حقوق الاستضافة المبدئية في المواسم الثلاثة التالية من نسخة 2026/2027 وحتى 2028/2029.