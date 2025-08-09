مانشستر يونايتد يعلن رسميًا تعاقده مع بنجامين سيسكو

أعلن نادي مانشستر يونايتد تعاقده رسميًا مع المهاجم السلوفيني بنجامين سيسكو، قادمًا من لايبزيغ الألماني، بعقد يمتد حتى يونيو 2030.

ويعد سيسكو صاحب الـ 22 عامًا أحد أبرز المواهب الهجومية الصاعدة في أوروبا، حيث قدم مستويات رائعة خلال الموسمين الماضيين مع فريقه الألماني.

وتأتي الصفقة في ظل رغبة "الشياطين الحمر" في تدعيم خط هجوم الفريق تحت قيادة البرتغالي روبن أموريم، من أجل المنافسة على الألقاب في الموسم الجديد.

وأوضحت التقارير أن مانشستر يونايتد حسم صفقة سيسكو مقابل 76.5 مليون يورو، بالإضافة إلى 8.5 مليون يورو كمكافآت.

واختار سيسكو ارتداء قميص مانشستر يونايتد في الموسم المقبل، بعد منافسة شرسة من جانب نيوكاسل يونايتد.

وأعرب سيسكو عن سعادته بالانضمام إلى يونايتد، مؤكدًا أن تاريخ النادي ومستقبله الطموح كانا دافعين رئيسين لاتخاذ قراره، مشيرًا إلى الأجواء الإيجابية والعائلية التي لمسها منذ وصوله، ورغبته في التعلم تحت قيادة المدرب روبن أموريم لتحقيق البطولات.

من جانبه، أشاد جيسون ويلكوكس، مدير كرة القدم في مانشستر يونايتد، بقدرات اللاعب البدنية والسرعة الفائقة التي يمتلكها، مؤكدًا أن النادي تابع مسيرته عن قرب ووجد فيه الصفات والشخصية اللازمة للنجاح.

وسجل سيسكو في الموسم الماضي مع لايبزيغ 21 هدفًا وقدم 6 تمريرات حاسمة.