مواعيد مباريات نصف نهائي كوبا أمريكا 2024

اكتمل عقد المنتخبات المتأهلة إلى نصف نهائي كوبا أمريكا 2024، إثر تأهل منتخب أوروغواي على حساب البرازيل، في اللقاء الذي جمعهما، فجر الأحد.

وتقام بطولة كوبا أمريكا 2024 في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 21 يونيو حتى 15 يوليو الجاري.

واقتربت النسخة الـ48 من البطولة من النهاية، حيث وصلت إلى المحطة قبل الأخيرة من حسم اللقب القاري، الذي يصارع عليه 4 منتخبات في الوقت الحالي.

كان منتخب الأرجنتين أول المتأهلين لنصف النهائي، بعدما أقصى الإكوادور من دور الثمانية بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.

كما تخطى منتخب كندا، نظيره الفنزويلي في ربع النهائي بركلات الترجيح أيضًا، بعد نهاية اللقاء بهدف لمثله.

بينما اكتسح منتخب كولومبيا، نظيره بنما بخماسية نظيفة، ليصبح ثالث المتأهلين إلى الدور نصف النهائي من كوبا أمريكا 2024.

فيما عبر منتخب أوروغواي إلى قبل النهائي، في ليلة فوزه على البرازيل بركلات الترجيح، بعد نهاية المباراة بالتعادل السلبي.

وننتظر في نصف النهائي، مواجهة نارية بين منتخبي أوروغواي وكولومبيا، والأرجنتين ضد كندا.

ويلتقي الفائزان من المباراتين في النهائي يوم 15 يوليو على ملعب هارد روك، على أن يلتقي المنتخبان الخاسران في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع على ملعب بنك أوف أمريكا يوم 14 يوليو الجاري.

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وتحدد موعد مباراة الأرجنتين ضد كندا في نصف النهائي الأول يوم 10 يوليو الجاري، في الثالثة فجر يوم الأربعاء، حيث يحتضنها ملعب ماتلايف ستاديوم.

بينما تقرر أن يكون موعد مباراة أوروغواي ضد كولومبيا في نصف النهائي الثاني يوم 11 يوليو، في الثالثة فجر يوم الخميس، على ملعب بنك أوف أمريكا.