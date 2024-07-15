عصر جديد.. الأهلي المصري يعين مدربًا فرنسيا لفريق الكرة النسائية

أعلن النادي الأهلي المصري، التعاقد مع الفرنسي ديمتري ليبوف، لتولي تدريب فريق السيدات لكرة القدم بالنادي في الموسم المقبل، لأول مرة في تاريخ النادي.

وقال أمير توفيق، القائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم، ومدير التعاقدات للموقع الرسمي للنادي، إنه تم تعيين الفرنسي ديمتري لوبوف مديرًا فنيًّا لفريق الكرة النسائية لمدة ثلاث سنوات.

وأضاف: "لوبوف سوف يحضر للقاهرة خلال أيام لاستلام المهمة والتنسيق مع الكابتن شادي محمد، رئيس جهاز الكرة النسائية، استعدادًا للموسم الجديد".

ودخل ديمتري ليبوف صاحب الـ40 عامًا، التاريخ كأول مدرب لفريق سيدات النادي الأهلي، لأن الموسم المقبل هو الأول للفريق.

ديمتري ليبوف سبق له تدريب ليون وبوردو الفرنسيين، ونابولي الإيطالي.

كما تولى المدرب الفرنسي تدريب منتخب المغرب للناشئات والشابات، ورحل في شهر مايو الماضي.