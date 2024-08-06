تشهد أزمة لاعب الهلال السعودي سعود عبد الحميد مع ناديه المزيد من التطورات وردود الأفعال، وذلك بدخول الإعلامي الرياضي محمد البكيري على الخط، ليشن هجوما حادا على الظهير الأيمن للهلال بعد رفضه تجديد عقده مع فريقه وتمسكه بالاحتراف الخارجي.

واتهم الإعلامي الرياضي السعودي محمد البكيري، لاعب الهلال بالتلاعب والتواطؤ مع وكيل أعماله فقط، من أجل رفع قيمة عقده الجديد مع النادي.

وشنّ البكيري في حديثه لبرنامج "ملاعب": "سعود عبد الحميد سيواصل التلاعب في المفاوضات لمدة ستة أشهر، هو ووكيل أعماله يعتمدان الأسلوب ذاته الذي تم اتباعه مع الاتحاد، وسينتهي الأمر إما برحيله لناد محلي أو وجهة خارجية، هي لعبة وكلاء مع اللاعب لا غير".

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وقال البكيري:"سعود لن يجد أفضل من الهلال، وهو ليس أهلا للاحتراف الخارجي، اللاعبون السعوديون يصنعون الأوهام لأنفسهم، و يطالبون أندية أخرى بالدخول في المفاوضات للحصول على عقود كبيرة".

وأضاف البكيري الإعلامي المقرب من نادي الاتحاد: "الزمن يدور ويكشف الحقائق، سعود عبد الحميد لن يجد أفضل من الهلال.. عندما كان ضمن الاتحاد قالوا إن حامد البلوي هو من دفعه للرحيل عن الفريق، وماذا عن الآن؟، حاليًا هو في أفضل مراحل بروزه بفضل الهلال، فلماذا يعامل الهلال بمثل أسلوب تعامله مع الاتحاد؟ أعتقد أنه يتلاعب للحصول على عقد كبير جدًا".

وينتهي عقد عبد الحميد مع الهلال في يونيو 2025، لكن اللاعب رفض تمديد عقده، في وقت كان قريبا من الاتفاق رسميا مع تولوز الفرنسي، لكن الأخير انسحب من الصفقة في آخر مراحلها.