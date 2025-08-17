تأثير كريستيانو رونالدو.. كم وصل عدد متابعي النصر السعودي على إنستغرام؟

لا يزال نادي النصر السعودي يحصد ثمار التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي انضم إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية عام 2023.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لخوض موسم مليء بالتحديات، حيث سيبدأ مشواره بمواجهة شديدة الصعوبة أمام غريمه التقليدي الاتحاد، في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

كما سينافس النصر في دوري روشن السعودي، ساعيًا لتحقيق اللقب الذي غاب عن خزائن النادي لسنوات عديدة.

وفي المسابقات القارية، وقع الفريق في المجموعة الرابعة ضمن منطقة الغرب بدوري أبطال آسيا 2، إلى جانب كلٍّ من الزوراء العراقي والاستقلال الطاجيكي وغوا الهندي.

تأثير رونالدو

قبل الإعلان رسميًّا عن الصفقة، في يناير من العام 2023 كان حساب النصر الرسمي على منصة "إنستغرام" يضم 884 ألف متابع فقط.

لكن بعد مرور عامين ونصف العام على انتقال رونالدو، قفز العدد إلى 28 مليون متابع، في مؤشر واضح على التأثير الكبير للنجم العالمي في شعبية نادي النصر عالميًّا.