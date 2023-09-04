ووكر يكشف سر تفضيله البقاء في مانشستر سيتي عن الانتقال إلى بايرن ميونخ

وانضم اللاعب الإنجليزي البالغ عمره 33 عامًا إلى سيتي بطل إنجلترا قادمًا من توتنهام هوتسبير في 2017، ومن المنتظر أن يمدد عقده لعامين، إذ ينتهي عقده الحالي في 2024.

وفاز ووكر مع سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز خمس مرات إلى جانب الفوز بلقبين لكأس الاتحاد ولقب في دوري أبطال أوروبا.

وأبلغ ووكر وسائل إعلام بريطانية: "كنت قريبًا من الانضمام لبايرن ميونخ، لكن في كرة القدم يمكن لأي شيء أن يحدث".

وأضاف: "هل كنت سأستمتع بالتجربة؟ بكل تأكيد، لكن هذا مانشستر سيتي، فريق عظيم ولا يمكن التقليل مما فعله النادي في آخر ست أو سبع سنوات".