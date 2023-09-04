ووكر يكشف سر تفضيله البقاء في مانشستر سيتي عن الانتقال إلى بايرن ميونخ
قال كايل ووكر، مدافع مانشستر سيتي، إنه كان قريبًا من الانتقال إلى بايرن ميونخ في فترة الانتقالات الماضية، لكنه قرر الآن تمديد عقده مع ناديه الفائز بثلاثية من الألقاب الموسم الماضي.
وانضم اللاعب الإنجليزي البالغ عمره 33 عامًا إلى سيتي بطل إنجلترا قادمًا من توتنهام هوتسبير في 2017، ومن المنتظر أن يمدد عقده لعامين، إذ ينتهي عقده الحالي في 2024.
وفاز ووكر مع سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز خمس مرات إلى جانب الفوز بلقبين لكأس الاتحاد ولقب في دوري أبطال أوروبا.
وأبلغ ووكر وسائل إعلام بريطانية: "كنت قريبًا من الانضمام لبايرن ميونخ، لكن في كرة القدم يمكن لأي شيء أن يحدث".
وأضاف: "هل كنت سأستمتع بالتجربة؟ بكل تأكيد، لكن هذا مانشستر سيتي، فريق عظيم ولا يمكن التقليل مما فعله النادي في آخر ست أو سبع سنوات".
وتابع: "لماذا سأرحل إذا كنت سأحصل على الوقت الكافي من اللعب المناسب لي؟ هذا كل ما أردته. كان الأمر يتعلق بمن يمنحني أطول فترة من السنوات في العقد".
وانضم هاري كين، زميل ووكر في المنتخب الإنجليزي، إلى بايرن ميونخ الشهر الماضي مقابل نحو 100 مليون يورو (108 ملايين دولار) في صفقة قياسية بالدوري الألماني.
وأوضح ووكر: "لم يكن الأمر يرتبط بأني سأذهب إلى فريق أقل لأن بايرن ميونخ فريق عملاق، وبالنظر إلى ما يفعله هاري وما سيفعله، فإنها لم تكن ستصبح خطوة إلى الخلف".
وأشار: "في قرارة نفسي، كنت أريد دائمًا اللعب مع مانشستر سيتي، لكن كان يجب أن أتخذ التصرف السليم لي ولمستقبلي. كان الأمر يرتبط بالنادي الذي سيتقدم لي بسنوات في العقد للعب في أعلى المستويات".