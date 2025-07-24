مع ابتعاد بن شيخة.. مرشحان جديدان لتدريب الإفريقي التونسي

اقتحم مدربان جديدان حسابات إدارة نادي الإفريقي لقيادة دفة الفريق الأول لكرة القدم خلفًا للمدرب محمد الساحلي استعدادًا لانطلاق منافسات الدوري التونسي يوم 9 أغسطس المقبل.

واستقرت إدارة الإفريقي برئاسة محسن الطرابلسي على توجيه الشكر للمدرب محمد الساحلي وتعيين مدير فني جديد لقيادة الفريق في الموسم المقبل.

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وتصدر الترشيحات في الساعات الماضية عدة أسماء لامعة على رأسها المدرب الجزائري عبد الحق بن شيخة، بجانب المدرب التونسي القدير فوزي البنزرتي، وكلاهما سبق له تدريب الإفريقي.

ولكن أسهم بن شيخة انخفضت وابتعد عن الحسابات مؤخراً في الساعات الماضية

☑ مباراة ودية 🎥 النادي الإفريقي 3 - 1 الأكاديمية الإفريقية #فريق_الشعب 🇦🇹 #الإفريقي_تعيش Posted by Club Africain on Saturday, July 19, 2025

وشهدت الساعات القليلة الماضية تطورًا جديدًا بعد أن اقتحم اسم الثنائي لسعد الدريدي وسعيد السايبي حسابات نادي الإفريقي وتم طرح اسمهما لقيادة الفريق في الموسم المقبل.

وكان الدريدي لاعبًا في صفوف عدة أندية تونسية على رأسها الصفاقسي والبنزرتي والملعب التونسي والهلال الليبي قبل أن يتجه للتدريب عقب اعتزاله، وعمل مدربًا لفريق حمام سوسة التونسي عام 2013.

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وتولى الدريدي قيادة عدة أندية تونسية بداية من الملعب التونسي ثم ستاد قابس والبنزرتي والصفاقسي والاتحاد المنستيري والنجم الساحلي، كما قاد أولمبيك خريبكة المغربي والأهلي بنغازي الليبي.

وسبق أن درب الدريدي فريق الإفريقي خلال الفترة بين يوليو 2019 إلى يناير 2021 بينما تولى تدريب فريق النجم الساحلي بداية من الشهر الجاري.

وأشار الصحفي مهدي عبيد إلى أن الدريدي لا يرغب حتى الآن في فك ارتباطه مع إدارة النجم الساحلي ولكن اسمه كان المرشح الأول بالفعل لقيادة الإفريقي.

وأوضح أن المدرب سعيد السايبي هو الاسم الأبرز حالياً لقيادة الإفريقي في الموسم الجديد.

وسبق أن قاد سعيد السايبي تدريب الإفريقي موسم 2022 - 2023، وتولى مؤخرًا قيادة فريق أبو سليم الليبي.

ومن المقرر أن تحسم إدارة الإفريقي ملف المدير الفني الجديد خلال الساعات القليلة القادمة.