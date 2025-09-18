اجتماع مجلس الدفاع المشترك لدول الخليج العاجل بحث اعتداء إسرائيل على الدوحة

نجم الإفريقي التونسي يطلب الرحيل
النادي الإفريقي التونسيالمصدر: منصات التواصل
إرم نيوز

طالب أحد نجوم فريق  الإفريقي الرحيل قبل ساعات من نهاية فترة الانتقالات الصيفية الجارية في الدوري التونسي لكرة القدم.

وتنتهي سوق الانتقالات الصيفية بعد غدٍ السبت وسط توقعات ببعض الصفقات المحتملة بين أندية الدوري التونسي.

 وبحسب مصادر فإن إدريس العرفاوي حارس المرمى صاحب الـ 20 عامًا أبدى رغبته في الرحيل عن صفوف الإفريقي من أجل الحصول على فرصة أكبر للمشاركة.

وانضم العرفاوي إلى الإفريقي مطلع شهر يوليو الماضي بعد أن لعب من قبل في صفوف فريق KMSK Deinze البلجيكي في صفوف الناشئين وتم تصعيده للفريق الأول.

 وأشارت مصادر إلى أن الحارس عقد جلسة مع مسؤولي النادي التونسي معبرًا عن رغبته في مغادرة الإفريقي على سبيل الإعارة كما رحب بإمكانية فسخ عقده.

وأوضحت مصادر أن الإفريقي تلقى بالفعل عدة عروض لاستعارة الحارس الواعد، مثل: نجم المتلوي واتحاد بن قردان والترجي الجرجيسي.

 وأكدت أن إدارة الإفريقي أبدت ترحيبها بفكرة إعارة الحارس ولكن بشرط اختيار وجهة مناسبة للحصول بالفعل على فرصة المشاركة أساسيًّا.

ويرى الجهاز الفني للإفريقي بقيادة فوزي البنزرتي أن العرفاوي هو الحارس الثالث في صفوف الفريق خلف غيث اليفرني ومهيب شامخ.

 

