مفاجأة حول مفاوضات النصر السعودي لضم داروين نونيز

ارتبط اللاعب الأوروغوياني داروين نونيز، نجم ليفربول الإنجليزي، بالرحيل إلى الدوري السعودي في الموسم المقبل.

وانضم نونيز إلى ليفربول في صيف 2022 قادماً من بنفيكا البرتغالي ولكنه لم يقدم المستوى المأمول.

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وقال الصحفي بن جاكوبس عبر حسابه بمنصة إكس:"لا يزال داروين نونيز خيارًا متاحًا للهلال السعودي، وتجري محادثات داخلية حول إمكانية التعاقد مع ليفربول".

وأضاف:"ليفربول سيقيم مسألة رحيل نونيز وفقاً للعروض المتاحة خاصة أن اللاعب تلقى عرضاً رسمياً من جانب النصر السعودي في الانتقالات الشتوية الأخيرة مقابل 70 مليون يورو وتم رفضه".

وكان نونيز قد شارك في فترة إعداد ليفربول للموسم المقبل كما أن اللاعب تألق في المباريات الودية التحضيرية.

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ويتطلع ليفربول للحصول على أقصى استفادة مالية من عائد بيع نونيز خاصة أنه دخل في مفاوضات مكثفة لضم الثنائي هوغو إيكتيكي نجم آنتراخت فرانكفورت الألماني وألكسندر إيزاك نجم نيوكاسل الإنجليزي.

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ويرغب الهلال السعودي في ضم مهاجم جديد بعد أن طلب المدرب الإيطالي سيموني إنزاغي المدير الفني للفريق الأزرق تدعيم الخط الأمامي.