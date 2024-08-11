استطاع مشغل "دي جي" مبدع في أولمبياد باريس 2024 أن ينهي سريعًا مواجهة حامية بين لاعبات منتخبي كندا والبرازيل خلال نهائي الكرة الطائرة الشاطئية للسيدات بطريقة مبتكرة، ونجح فيما فشل فيه حكم اللقاء.

وخلال المواجهة التي جرت على ملعب برج إيفل وصلت التوترات إلى ذروتها خلال المجموعة الفاصلة الثالثة، حيث بدأت اللاعبتان الكنديتان ميليسا هومانا-باريديس وبراندي ويلكرسون بتبادل كلمات قاسية عبر الشبكة مع اللاعبتين البرازيليتين آنا باتريشيا راموس ودويدا ليسبوا.

وبينما حاول الحكم تهدئة الفريقين، لكن جهوده باءت بالفشل مع استمرار التوترات في التصاعد، عندها قرر "الـدي جي" التدخل بقوة الموسيقى، وبدأت أغنية "Imagine" الأسطورية لجون لينون تتردد في أرجاء الملعب.

على الفور انتهى الاشتباك، وبدأ المشجعون يغنون كلمات النشيد الكلاسيكي للسلام. وحتى اللاعبات الأربع استبدلن تعابير الوجه الغاضبة بابتسامات عريضة، وصفق الرياضيون للـدي جي قبل أن تستأنف المباراة لاحقًا.

وأعرب المشجعون عن دهشتهم من تلك اللحظة الرائعة، وانهالوا على وسائل التواصل الاجتماعي بتعليقات من نوعية: "كان هذا كل شيء"، وأضاف آخر: "تحية للـدي جي على تلطيف الأجواء، من المدهش كيف يمكن لجرعة من الضحك أن تجعل كل شيء يبدو أفضل".

وغرد آخر قائلاً: "لحظات أيقونية مثل هذه تستحق أن نعيشها"، وكتب مشجع آخر: "ضحكت كثيرًا من هذا، الـدي جي يستحق بالتأكيد ميدالية أيضًا".