دافع عن الخطيب.. بتروجت يوجّه "ضربة موجعة" إلى نادي الزمالك

وجَّه نادي بتروجت ضربة قوية لنادي الزمالك بشأن لاعب الوسط الفلسطيني حامد حمدان، والذي كان مثار جدل خلال الأيام الماضية.

نادي بتروجت أصدر بيانًا رسميًا، يوم السبت الماضي، أكد فيه رفضه التنازل عن اللاعب حامد حمدان في الوقت الراهن، مشيرًا إلى أن اللاعب يمثل عنصرًا أساسيًا في الفريق، وأن قرار بيعه "لم يُتخذ بعد".

ووفقًا للبيان، تلقى النادي عروضًا من نادي الزمالك، ونادي قطر القطري، لضم اللاعب، لكن إدارة بتروجت أكدت أنها تدرس جميع العروض بعناية، مع وضع المصلحة الفنية للفريق كأولوية قصوى.

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اشتعال الأزمة بعد تدخل رئيس الأهلي

وكشفت تقارير إعلامية عن تواصل غير مباشر قد يؤثر في مصير المفاوضات، حيث أفادت قناة "الحياة" الرياضية بأن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، اتصل برئيس شركة إنبي - الذي يربطه صلة قرابة برئيس نادي بتروجت - في محاولة للتأثير على الصفقة، دون الإفصاح عن تفاصيل أو أسباب هذا التدخل.

وبعد ذلك عقد جون إدوارد، مدير التعاقدات في نادي الزمالك، جلسة مفاوضات مع مسؤولي بتروجت، أمس الأحد، حيث وضع النادي البترولي شرطين أساسيين لإتمام الصفقة:

الشرط الأول هو دفع مبلغ 20 مليون جنيه نقدًا كقيمة للاعب، والثانيس يتضن شروط بيع مستقبلية تشمل حصول بتروجت على 20% من قيمة أي بيع محتمل للاعب في المستقبل.

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بتروجت يدافع عن الخطيب

لكن نادي بتروجت نفى صحة هذه الأنباء، حيث أكد مصدر مسؤول في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز" أن "كل ما تردد عن تواصل محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي مع إدارة النادي بشأن منع حامد حمدان من الانتقال للزمالك غير صحيح".

وأكد المصدر ذاته أن نادي بتروجت قد أبلغ إدارة الزمالك، صباح اليوم الإثنين، بالتراجع عن الموافقة على العرض وإغلاق ملف انتقال اللاعب نهائيًا، مع تأكيد استمرار حمدان مع الفريق.

وأضاف المصدر: "النادي لم يتعنت مع اللاعب، ولكنه لم يجد بديلًا جيدًا يحل محل حامد في حال رحيله".

وأشار إلى أن بتروجت أغلق ملف رحيل حامد حمدان للزمالك خلال الفترة المقبلة.