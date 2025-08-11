حدد المركز.. يايسله يطالب إدارة الأهلي السعودي بصفقة عاجلة

بدأ النادي الأهلي السعودي في مشاورات بشأن تعزيز صفوفه بصفقة جديدة قبل بداية منافسات الفريق في موسم 2025 ـ 2026 وفقا لما أوردته تقارير إخبارية قريبة من النادي.

وبناء على توصية من مدربه الألماني ماتياس يايسله، يسعى النادي الأهلي للتعاقد مع جناح أيمن أجنبي في الأيام المقبلة لتقوية خطه الهجومي قبل بداية الموسم الجديد.

وأبدى المدرب الألماني رغبته في أن يضم النادي الأهلي لاعبا في مركز الجناح الأيمن للهجوم على أن يكون قادرا في الوقت ذاته على اللعب في أكثر من مركزٍ هجومي.

تأتي سياسة ماتياس يايسله في هذا الشأن تحسبا لغياب المهاجم الدولي الجزائري رياض محرز عن صفوف الفريق للمشاركة مع منتخب بلاده في كأس إفريقيا للأمم 2025، التي يحتضنها المغرب بين 21 ديسمبر و18 يناير المقبلين.

ويطمح النادي الأهلي الذي أنهى سباق الدوري السعودي للمحترفين لموسم 2024 ـ 2025 في المركز الخامس، إلى العودة إلى الواجهة والمنافسة على الألقاب المحلية الغائبة عن خزائنه منذ سنوات.

ومقابل فشله محليا، حقق فريق المدرب ماتياس يايسله إنجازا قاريا لافتا في الموسم الماضي عندما أحرز لقب دوري أبطال آسيا للنخبة 2025 بالفوز في النهائي على كاواساكي الياباني (2 ـ0) بعد أن كان أقصى بوريرام التايلندي في ربع النهائي ثم الهلال السعودي في نصف النهائي.

ويخوض الأهلي السعودي في الموسم الجديد منافسات كأس السوبر السعودي حيث يشارك بدلا من الهلال حامل اللقب الذي قرر الانسحاب من المسابقة بعد أيام قليلة من مشاركته في كأس العالم للأندية.

ويواجه رفاق المهاجم الإنجليزي إيفان توني في نصف النهائي نادي القادسية يوم 20 أغسطس الجاري في هونغ كونغ التي تحتضن السوبر 2024 ـ 2025.

وفي حال التأهل سيلعب الأهلي ضد الفائز من مواجهة الاتحاد والنصر في نصف النهائي الثاني وذلك في المباراة النهائية المقررة يوم 23 من الشهر الجاري.