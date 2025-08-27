غريمسبي يفجر مفاجأة مدوية ويقصي مانشستر يونايتد من كأس كاراباو

واصل مانشستر يونايتد تراجعه تحت قيادة روبن أموريم، بعد خروجه من كأس الدوري الإنجليزي على يد غريمسبي تاون، من الدرجة الرابعة، بركلات ترجيح ماراثونية في الدور الثاني.

أخبار ذات علاقة مانشستر يونايتد وبايرن ميونخ وفنربخشة .. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

احتاج يونايتد إلى هدفين متأخرين من مبيومو وهاري ماغواير ليُدرك التعادل 2-2 في الوقت الأصلي، بعد أن كان متأخرًا 2-0 في الشوط الأول.

وفاز غريمسبي بركلات الترجيح المثيرة بنتيجة 12-11 على ملعب بلونديل بارك الذي يتسع لـ9000 متفرج،.

وأهدر برايان مبيومو نجم مانشستر ركلة الترجيح الحاسمة، ليهدي غريمسبي بطاقة التأهل.

أخبار ذات علاقة أول ظهور لنجم مانشستر يونايتد مع صديقة مبابي السابقة (صور)

وستُسجل هذه النتيجة كواحدة من أكثر النتائج إحراجًا في تاريخ يونايتد، بحيث لم يحقق الفريق أي فوز في ثلاث مباريات حتى الآن هذا الموسم، بعد احتلاله المركز الخامس عشر في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي.