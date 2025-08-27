logo
غريمسبي يفجر مفاجأة مدوية ويقصي مانشستر يونايتد من كأس كاراباو

غريمسبي يفجر مفاجأة مدوية ويقصي مانشستر يونايتد من كأس كاراباو
غريمسبي يقصي مانشستر يونايتد من كأس كاراباوالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
27 أغسطس 2025، 9:27 م

واصل مانشستر يونايتد تراجعه تحت قيادة روبن أموريم، بعد خروجه من كأس الدوري الإنجليزي على يد غريمسبي تاون، من الدرجة الرابعة، بركلات ترجيح ماراثونية في الدور الثاني.

احتاج يونايتد إلى هدفين متأخرين من مبيومو وهاري ماغواير ليُدرك التعادل 2-2 في الوقت الأصلي، بعد أن كان متأخرًا 2-0 في الشوط الأول.

وفاز غريمسبي بركلات الترجيح المثيرة بنتيجة 12-11 على ملعب بلونديل بارك الذي يتسع لـ9000 متفرج،.

وأهدر برايان مبيومو نجم مانشستر ركلة الترجيح الحاسمة، ليهدي غريمسبي بطاقة التأهل.

 

وستُسجل هذه النتيجة كواحدة من أكثر النتائج إحراجًا في تاريخ يونايتد، بحيث لم يحقق الفريق أي فوز في ثلاث مباريات حتى الآن هذا الموسم، بعد احتلاله المركز الخامس عشر في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي.

 

 

 

 

 

 

