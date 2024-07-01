"لا نخشاهم على أرضهم".. نجم إسبانيا يتحدى ألمانيا ويوجّه رسالة لزملائه

كشف نجم خط وسط إسبانيا رودي، أن منتخب بلاده جاهز على الوجه الأكمل لمواصلة مشوارة في كأس أمم أوروبا، رغم أن المواجهة المقبلة في ربع النهائي ستضعه في صدام قد يكون الأقوى في المسابقة القارية وذلك أمام ألمانيا.

ويلتقي المنتخبان الألماني، مستضيف البطولة والإسباني الجمعة الـ5 من يوليو الجاري في ربع النهائي لتكون المباراة واحدة من أكثر المواجهات ترقبًا بحسب الملاحظين خصوصًا أنها تجمع منتخبين يملكان معًا 6 ألقاب في يورو يتقاسمانها بالتساوي.

وعقب الفوز (4 ـ1) أمام جورجيا في ثمن النهائي، مساء الأحد، قال رودري (28 عامًا)، في تصريحات صحفية: ""جميع المباريات صعبة ولكننا ننظر إلى أنفسنا، ولا نخشى أي منتخب، سنواجه ألمانيا وسيكون منتخبها قويًّا على أرضه، لكننا لسنا خائفين بالمرة. إذا أردنا التأهل، علينا أن نقدم مباراة رائعة"، مضيفًا: "نتطلع إلى الفوز وسنحقق ذلك بل سنبذل كل جهودنا من أجل الاستمرار في البطولة".

وحذر نجم مانشستر سيتي زملاءه قائلًا: "ستكون مباراة مختلفة تمامًا عن مواجهتنا ضد جورجيا، لذلك علينا الانتباه من أجل عدم الأخطاء التي تم ارتكابها في المواجهة السابقة".