يبدو أن الشغل الشاغل لجماهير النصر السعودي خلال الأيام الحالية هو البحث عن الصفقات وأيضا عن الراحلين عن صفوف "العالمي" في الميركاتو الحالي.

ومن المقرر أن يرحل النصر، اليوم الأربعاء، عن مدينة ماربيا، المقام بها معسكره الإعدادي الجاري، متجهًا إلى ألميريا التي يواجه فريقها، مساء الخميس، في آخر مبارياته التحضيرية الخارجية، وسيعود صباح اليوم التالي إلى السعودية، لخوض غمار كأس السوبر السعودي.

وخاض النصر 7 مباريات تجريبية خلال فترة إعداده، التي انقسمت إلى مرحلتين، أولاهما في البرتغال، والأخرى على الأراضي الإسبانية.

وفي البرتغال، واجه 6 فرق محلية، هزم منها ماريتيمو، وتعادل مع كل من لوليتانو، وفارنسي، ولوسيتانو، فيما خسر أمام بورتيمونينسي، وبورتو.

وبعد انتقاله إلى إسبانيا، واجه غرناطة، أحد فرق القسم الثاني، وخسر أمامه بهدف دون رد.

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وكان النصر قد نجح مؤخرا في ضم سالم النجدي، لاعب الفتح، ليكون ثاني صفقات "العالمي" خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد ضم الحارس البرازيلي بينتو قادما من أتلتيكو باراناينسي.

وفي ظل حالة عدم الوضوح بشأن وجود تدعيمات جديدة، كشف الإعلامي الرياضي عبد العزيز المريسل، عبر حسابه على منصة "إكس" أن صفقات النصر ليست من لجنة الاستقطاب، وأن النادي لم يحصل على دعم إضافي كما يردد البعض مؤخرا.

وأضاف: "صفقة انتقال فوفانا للاتفاق سيتحمل النصر جزءاً من راتبه، وهو محسوب على خزينته، أي أن النصر على استعداد أن يتحمل خطأ التعاقد مع اللاعب وهو ما تم".

وتابع: "رحيل أليكس تيليس، الظهير الأيسر للفريق، عن طريق الانتقال أو الإعارة لن يشكل عائقا ماديا كون مبلغ الصفقة لا يعتبر ضخما ولن يكون النصر خاسرا فيها علاوة على وجود أندية خارجية تطلبه وأعتقد أن هناك أندية محلية ستتحرك لضمه".

وأوضح: "صفقة كونان أساساً هي من خزينة النادي منذ إدارة مسلي آل معمر، وقبل استحواذ صندوق الاستثمارات على الأندية الأربعة بفترة ليست قصيرة، ولن يعاني النصر فيها كون اللاعب مطلوب أندية داخلية وخارجية".

وأكمل: "هناك لاعبون أجانب لو فكر النصر في الاستغناء عنهم فسيكون؛ لأن هناك عروضاً كبيرة لهم، ولن يتكفل النصر بأي شي من رواتبهم، حتى هذه اللحظة هذا ما هو مخطط له".

وأشار: "صفقة سالم النجدي التي تمت وسيعلن عنها النصر خلال ساعات هي بتكفل شخصي من رئيس الشركة غير الربحية، إبراهيم بن عبدالله المهيدب، والذي من المتوقع أن يتكفل بصفقة محلية أخرى".

واختتم المريسل: "باختصار، النصر لم يحصل على أي دعم إضافي حتى هذه اللحظة، وكل تحركاته وفق خطة داخلية مدروسة، ويتحمل هو كل ما ينتج عنها بالكامل".