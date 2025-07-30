ريال مدريد يحدّد 3 شروط حاسمة للتعاقد مع نجم ليفربول

كشف تقرير إخباري إسباني عن اقتراب النجم الدولي الفرنسي إبراهيما كوناتي من الانتقال إلى ريال مدريد قريبًا بعد أن أبدى مسؤولو الفريق الملكي انفتاحا على الاستجابة لشروط اللاعب وفريقه على حد السواء.

لا تزال أمام ريال مدريد وكوناتي 3 شروط ليلتحق المدافع الفرنسي بزميله السابق في الريدز ترنت ألكسندر أرنولد، حسبما أفاد موقع "برنابيو ديجيتال" المقرب من الريال.

وذكر المصدر ذاته أن إبراهيما كوناتي بات مطلوبا بشدة في ريال مدريد في وقت يمر فيه دفاع الفريق بمرحلة إعادة بناء مع وصول دين هويسن وألفارو كاريراس، وتراجع أداء أنطوني روديغر وراؤول أسينسيو.

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ويرتبط المدافع الفرنسي مع ليفربول حتى يونيو 2026، ولن يكون رحيله مفاجئًا بالنظر إلى حاجة فريق المدرب تشابي ألونسو إلى تعزيز جديد في دفاعاته، لكن انتقاله إلى ريال مدريد سيكون مشروطا بثلاثة عناصر كشف عنها موقع "برنابيو ديجيتال"

المصدر ذاته أضاف: "لكي يتمكن نادي العاصمة الإسبانية من التعاقد مع إبراهيما كوناتي، سيتعين عليه أولاً التخلي عن أحد المدافع وقد يدفع ديفيد ألابا، الذي ينتهي عقده في عام 2026، أو أنطونيو روجيجر، على الرغم من ضعف مستواه، الثمن ليكونا ضحية للمستجدات القادمة في ملعب بيرنابيو.

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أما الشرط الثاني، وفقا لموقع "بيرنابيو ديجيتال"، فهو حصول إدارة ريال مدريد على تعهد من عدم قيام كوناتي بتمديد عقده مع ليفربول من أجل الوصول في صفقة انتقال مجانية في الصيف المقبل، أو حتى عندما يكون انتقاله عاجلا خلال الصيف الجاري فسيكون أقل سعرا باعتبار أن مدة عقده توشك على النهاية.

ويضيف التقرير: "وأخيرا، إذا كان انتقال اللاعب ممكنا هذا الصيف، فيجب ألا يتجاوز 35 مليون يورو، وهو السقف الأعلى الذي يضعه فلورنتينو بيريز وإدارته من أجل حسم الصفقة خلال شهر أغسطس المقبل".

ومن جانبه، أبدى اللاعب الفرنسي رغبته في الانضمام إلى ريال مدريد دون غيره من الأندية، سواء في الميركاتو الصيفي الحالي أو في يوليو 2026.

وأسرّ كوناتي لزميله وقائده في الفريق الفرنسي، كيليان مبابي، صاحب الرقم 10 الجديد في ريال مدريد، بكونه سيحمل قميص الفريق الملكي بمجرد الرحيل عن الريدز، بحسب ما كشفه موقع "ديفنسا سنترال".

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وضمّ ريال مدريد في شهر يونيو الماضي المدافع الأيمن ألكسندر أرنولد قادما من ليفربول في صفقة انتقال حر.

كما تعاقد الفريق الملكي مع ديان هويسين قادما من بورنموث الإنجليزي وألفارو كاريراس من بنفيكا لتدعيم خطه الدفاعي بعد خيبة أمل كبرى في الموسم الماضي كان آخرها الخروج من نصف نهائي كأس العالم للأندية 2025.