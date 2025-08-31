جلسة مع الخطيب.. أول المرشحين لخلافة ريبيرو يظهر في الأهلي

أكد مصدر داخل النادي الأهلي المصري أن محمد يوسف، المدير الرياضي، تواصل مع علي ماهر، مساء أمس، وطلب منه الحضور إلى مقر النادي بالجزيرة للاجتماع مع محمود الخطيب رئيس النادي.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، إن الخطيب عقد جلسة منذ قليل مع علي ماهر لمعرفة وجهة نظره والاستماع لرؤيته في حالة تدريبه الفريق بوضعه الحالي.

علي ماهر تحدث في جلسة استغرقت 30 دقيقة عن أسباب تدهور الفريق ورؤيته لإنقاذ الموقف.

ووفقًا للمصادر، فإن علي ماهر لم يوقع على عقود تدريب الأهلي، ولكن الخطيب قال له :"انتظر مكالمة".

ولم يبلغ علي ماهر إدارة نادي سيراميكا كليو باترا، الذي يتولى تدريبه، بأي شيء حول الجلسة، إذ ينتظر معرفة موقفه الرسمي.

وتتجه إدارة الأهلي لإنهاء التعاقد مع المدرب الإسباني ريبيرو، الذي قاد الفريق منذ انطلاق الموسم فقط ولم يقدم النتائج المنتظرة.

وهاجمت جماهير الأهلي المدرب الإسباني خلال خسارة الفريق أمس السبت أمام بيراميدز، وطالبت برحيله.

ودخل أكثر من مدرب قائمة مختصرة لخلافة ريبيرو، مثل جوزيه غوميز مدرب الفتح السعودي وحسام البدري مدرب الأهلي طرابلس، وعلي ماهر مدرب سيراميكا كليو باترا.