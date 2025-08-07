هل اختار رودريغو الانفصال عن صديقته للتركيز على ريال مدريد؟

كتب – نور الدين ميفراني

أكدت تقارير صحفية أن البرازيلي رودريغو، نجم ريال مدريد، اتخذ قراراً بالانفصال عن صديقته برونا روتا بعد جدل واسع بشأن علاقة الثنائي خلال الفترة الأخيرة دون ذكر أسباب من الطرفين.

ولا يعيش رودريغو أفضل فتراته مع ريال مدريد بعد أن ارتبط اسمه بالرحيل عن صفوف الفريق الإسباني هذا الصيف وما زال مستقبله غير محسوم.

وأكدت برونا روتا خبر الانفصال، معتبرة أنها كانت علاقة جيدة ولكن اختار كل طرف الابتعاد عن الآخر في الوقت الحالي.

وكتب رودريغو أول تعليق بعد الانفصال عن صديقته والعودة لبداية التدريبات استعدادًا للموسم الجديد برفقة ريال مدريد، قائلًا: "الإجازة انتهت واكتملت العضلات وذهني صاف والعديد من المهام في انتظاري"، في إشارة للاستعداد بتركيز كبير للموسم الحالي دون مؤثرات خارج الملعب.

وذكرت تقارير إعلامية أن المهاجم البرازيلي اختار الانفصال عن صديقته للتركيز على ريال مدريد والعمل على استعادة مستواه وإقناع المدرب الجديد تشابي ألونسو بأهميته داخل الفريق.

ولم يقدم الجناح البرازيلي صاحب الـ24 عامًا المستوى المأمول مع ريال مدريد بعدما شارك في 54 مباراة سجل خلالها 14 هدفًا و11 تمريرة حاسمة.

ولم يقدم رودريغو ووكلاء أعماله أي طلب لإدارة ريال مدريد للرحيل، كما لم تتوصل الإدارة لأي عرض في ظل تقارير تؤكد رغبة الفريق الإسباني في الحصول على مبلغ لا يقل عن 100 مليون يورو مقابل نجمه.

وكان المهاجم البرازيلي محط اهتمام أندية تشيلسي وليفربول وتوتنهام، وترغب أندية في ضمه معارًا من فنربخشة التركي، لكن اللاعب لا يرغب في الرحيل وتخلص من كل مشاكله ومنها علاقته مع صديقته برونا بوتا كي يركز على استعادة مستواه ونجاحه في ريال مدريد.