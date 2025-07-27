ناد إنجليزي يقدم عرضا لنجم الأهلي السعودي

دخل نادي ليدز يونايتد الإنجليزي، إلى قائمة الأندية الراغبة في التعاقد مع الإيفواري فرانك كيسيه، نجم وسط الأهلي السعودي في الميركاتو الصيفي الحالي.

وكان الإعلامي الرياضي فابريزيو رومانو، الصحفي المختص في سوق الانتقالات، ذكر سابقًا أن إدارة الأهلي السعودي مستعدة لفتح باب الرحيل أمام كيسيه خلال الفترة الحالية.

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وأوضح أن إدارة "الراقي" ستوافق على رحيل كيسيه، حال تلقى الراقي عرضًا مناسبًا له وللاعبه دون وضع عراقيل وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

من جانبها، أشارت صحيفة "الرياضية"، في تقرير لها، إلى أن ليدز يونايتد يستهدف ضم كيسيه، الذي ينتهي عقده مع الأهلي، بنهاية الموسم المقبل؛ ما يزيد الضغط على إدارة "الراقي"، من أجل حسم مستقبل اللاعب، سواء بتمديد عقده أو الموافقة على رحيله هذا الصيف.

وينضم ليدز إلى فيورنتينا الإيطالي الذي يسعى للتعاقد مع النجم الإيفواري أيضًا، خاصة أن ستيفانو بيولي، مدرب الفيولا الجديد، والمدير الفني السابق للنصر، يرغب في ضم اللاعب لمعرفته بإمكانياته.

وشددت الصحيفة على أن مستقبل كيسيه سيتحدد بشكل نهائي خلال أسبوع، علمًا بأن اللاعب يميل إلى فكرة العودة للكالتشيو، حيث لعب من قبل لصالح ميلان.

وكان مشوار كيسيه هو الأبرز برفقة ميلان الإيطالي، حيث خطف اللاعب الإيفواري الأنظار ليصبح على قمة طلبات برشلونة التعاقدية في صيف 2022 لينتقل متوسط الميدان إلى البلوغرانا.

وقضى كيسيه موسمًا برفقة برشلونة، قبل أن يبدأ الأهلي في التفاوض لضمه لينتقل إلى "الراقي" في صيف 2023، ليقضي موسمين مميزين مع النادي السعودي.

وبقميص الأهلي، لعب كيسيه 77 مباراة، وسجل 14 هدفًا وصنع 9، كما أسهم في تحقيق فريقه، لقب دوري أبطال آسيا للنخبة، للمرة الأولى في تاريخه.