لم يتحمله.. أراوخو يتخلى عن قناعه أمام جيرونا (فيديو)

وأصر أراوخو على المشاركة في المباراة، رغم تعرضه لكسر في الفك، بعد اصطدامه بماركوس يورينتي لاعب أتلتيكو مدريد خلال فوز فريقه بهدف نظيف.

واستعد أراوخو للقاء بارتداء "قناع وجه" حيث ظهر به خلال تدريبات الفريق الأخيرة، رغم إصابته.

وخلال أحداث المباراة لم يتحمل المدافع الأوروغوياني ارتداء القناع، حيث تركه على أرضية الملعب ليستكمل اللقاء دونه.