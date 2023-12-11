لم يتحمله.. أراوخو يتخلى عن قناعه أمام جيرونا (فيديو)
لم يتحمل الأوروغوياني رونالد أراوخو مدافع نادي برشلونة، القناع الذي ارتداه خلال مباراة فريقه ضد جيرونا مساء اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة الـ16 للدوري الإسباني.
وأصر أراوخو على المشاركة في المباراة، رغم تعرضه لكسر في الفك، بعد اصطدامه بماركوس يورينتي لاعب أتلتيكو مدريد خلال فوز فريقه بهدف نظيف.
واستعد أراوخو للقاء بارتداء "قناع وجه" حيث ظهر به خلال تدريبات الفريق الأخيرة، رغم إصابته.
وخلال أحداث المباراة لم يتحمل المدافع الأوروغوياني ارتداء القناع، حيث تركه على أرضية الملعب ليستكمل اللقاء دونه.
وقام أحد عناصر الجهاز الإداري لفريق برشلونة بالتقاط القناع والتوجه به ناحية دكة بدلاء النادي.
يذكر أن أراوخو رفض الخضوع لعملية جراحية لعلاج الكسر في فكه واختار ارتداء قناع في مباريات برشلونة المقبلة.
ومن المتوقع أن يتعافى أراوخو في غضون ثلاثة أسابيع، لذلك سيتعين على الأوروغواياني ارتداء القناع بغرض حماية وجهه في المباريات ضد جيرونا ورويال أنتويرب وفالنسيا وألميريا.