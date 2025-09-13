logo
بعد فضيحة طرد هويسن.. تقييم صادم لحكم مباراة ريال مدريد وسوسيداد

بعد فضيحة طرد هويسن.. تقييم صادم لحكم مباراة ريال مدريد وسوسيداد
الحكم الإسباني مانزانو في مباراة ريال مدريد وريال سوسييدادالمصدر: رويترز
إرم نيوز – نورالدين ميفراني

فاز ريال مدريد بصعوبة خارج ملعبه على حساب مضيفه ريال سوسيداد بنتيجة 2-1 في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

وحقق ريال مدريد انتصاره الرابع على التوالي وعزز صدارة ترتيب الدوري الإسباني بقيادة مدربه تشابي ألونسو.

 وشهدت المباراة جدلا حول أداء الحكم جيل مانزانو وتحديداً بسبب لقطة طرد المدافع الدولي الإسباني دين هويسن في الدقيقة 32 من عمر المباراة.

وأثار القرار لغطاً واسعاً خاصة أن هويسن لم يكن المدافع الأخير لوحده وابتعاد المهاجم عن مرمى ريال مدريد بحوالي 40 مترا.

 ومنح حساب "أرشيفو فار" على منصة " إكس " الحكم جيل مانزانو تقييماً ضعيفا لم يتجاوز 2،5 من عشرة.

 ووصفت الصفحة أداء الحكم بالضعيف في الشوط الأول لكون طرد هويسن غير مفهوم وغير صحيح.

وتحسن أداء الحكم في الشوط الثاني ومنح ضربة جزاء مشروعة لريال سوسيداد بعدما لمست الكرة يد المدافع داني كارفخال قائد ريال مدريد سجل منها ميكيل أويارزبال هدف فريقه الوحيد.

 

 

 

