بعد فضيحة طرد هويسن.. تقييم صادم لحكم مباراة ريال مدريد وسوسيداد

إرم نيوز – نورالدين ميفراني

فاز ريال مدريد بصعوبة خارج ملعبه على حساب مضيفه ريال سوسيداد بنتيجة 2-1 في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

وحقق ريال مدريد انتصاره الرابع على التوالي وعزز صدارة ترتيب الدوري الإسباني بقيادة مدربه تشابي ألونسو.

أخبار ذات علاقة ريال مدريد ينجو من كمين سوسيداد ويعزز صدارته للدوري الإسباني (فيديو)

وشهدت المباراة جدلا حول أداء الحكم جيل مانزانو وتحديداً بسبب لقطة طرد المدافع الدولي الإسباني دين هويسن في الدقيقة 32 من عمر المباراة.

وأثار القرار لغطاً واسعاً خاصة أن هويسن لم يكن المدافع الأخير لوحده وابتعاد المهاجم عن مرمى ريال مدريد بحوالي 40 مترا.

أخبار ذات علاقة قرار كارثي.. مانزانو يرتكب فضيحة تحكيمية ضد ريال مدريد (فيديو)

ومنح حساب "أرشيفو فار" على منصة " إكس " الحكم جيل مانزانو تقييماً ضعيفا لم يتجاوز 2،5 من عشرة.

أخبار ذات علاقة ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد هدف مبابي ضد ريال سوسيداد

ووصفت الصفحة أداء الحكم بالضعيف في الشوط الأول لكون طرد هويسن غير مفهوم وغير صحيح.

وتحسن أداء الحكم في الشوط الثاني ومنح ضربة جزاء مشروعة لريال سوسيداد بعدما لمست الكرة يد المدافع داني كارفخال قائد ريال مدريد سجل منها ميكيل أويارزبال هدف فريقه الوحيد.