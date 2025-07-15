نجم الهلال السعودي يودع جماهير النادي

ودّع اللاعب خالد الغنام جماهير نادي الهلال السعودي بعد نهاية إعارته إلى صفوف الفريق.



وانضم الغنام صاحب الـ 24 عاماً إلى صفوف الهلال على سبيل الإعارة في الموسم الماضي، قادماً من الاتفاق السعودي.

وسبق أن لعب الغنام مع أندية القادسية والنصر والفتح، بخلاف تجربته مع الهلال التي انتهت رسمياً، ليعود إلى استكمال عقده مع الاتفاق الممتد حتى صيف 2028.

ولعب الجناح الأيسر 16 مباراة بقميص الهلال وسجل هدفاً واحداً خلال تجربة إعارته.

أخبار ذات علاقة ياسين بونو يتخذ خطوة مهمة تجاه مستقبله مع الهلال السعودي

وكتب الغنام رسالة عبر خاصية ستوري بحسابه الشخصي في موقع إنستغرام، مساء اليوم الثلاثاء، قائلاً: "جماهير الهلال الغالية تشرفت بالتواجد مع أحد أعظم الأندية".

وأضاف: "التجربة أضافت لي الكثير على كافة الأصعدة ولن أنسى عباراتكم التي تصلني سواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو حتى سماع اسمي في المدرجات".

أخبار ذات علاقة خطف "المطلوب" في الهلال.. أول قرارات جيسوس في النصر السعودي

وأتم قائلاً: "شكراً لإدارة النادي على منحي فرصة التواجد بينكم وشكراً لجماهير الهلال العاشقة وعلى الحب نلتقي".

وكان الهلال قد أعلن تعاقده مع 3 صفقات جديدة بضم علي لاجامي مدافع النصر السعودي، بجانب عبد الكريم دارسي جناح الأهلي السعودي، والظهير الأيسر الفرنسي ثيو هيرنانديز قادماً من ميلان الإيطالي.

أخبار ذات علاقة هل انسحب الهلال من السوبر السعودي بسبب رونالدو؟

وشارك الهلال أخيراً في بطولة كأس العالم للأندية، ووصل إلى ربع نهائي البطولة قبل الخسارة أمام فلومينينسي البرازيلي بنتيجة 1-2.