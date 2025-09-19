logo
الأغبياء لا يفهمون في كرة القدم.. رد ناري من رونالدو على منتقدي فيليكس (صورة)

الأغبياء لا يفهمون في كرة القدم.. رد ناري من رونالدو على منتقدي فيليكس (صورة)
جواو فيليكس مع رونالدوالمصدر: غيتي إيمجز
إرم نيوز
إرم نيوز

هاجم الأسطورة كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي، إحدى منصات الـ"بودكاست" بسبب انتقادات وُجهت لمواطنه الشاب جواو فيليكس بعد انتقاله إلى النصر هذا الصيف.

وانضم فيليكس، البالغ من العمر 25 عامًا، إلى النصر في سوق الانتقالات الصيفي الماضي. 

وبعد تجارب مع أندية كبرى مثل بنفيكا وأتلتيكو مدريد وبرشلونة وتشيلسي، غادر فيليكس كرة القدم الأوروبية، وارتدى قميص النصر.

هجوم على فيليكس ورد ناري من رونالدو

في بودكاست بعنوان "chuveirinh0"، تعرض فيليكس لانتقادات بسبب انتقاله إلى السعودية في سن مبكرة. 

وقال الصحفي ماركوس ألفيس من لشبونة: "الشعور السائد هنا هو أن فيليكس قد تخلى رسميًا عن طموحه ليكون لاعبًا دوليًا من الطراز الأول".

فيما قال الصحفي الإسباني غييرم بالاغي: "لا يبدو أن هناك نقطة تحول بالنسبة له. إنه يُثير استياء المدربين. يرون إمكاناته لكنه لن يحققها أبدًا. إنها مسألة عقلية، ليس لأنه غير مهتم، لكنه لا يستمع".

وردّ رونالدو على هذا الفيديو في منصة "إنستغرام" بتعليق قائلاً: "الأغبياء لا يفهمون شيئًا عن كرة القدم، ومع ذلك يدلون بآرائهم".

 

 

رونالدو

 

 

 

يذكر أن فيليكس بدأ بقوة مع فريقه الجديد، حيث سجل 4 أهداف في 5 مباريات عبر مختلف البطولات، بما في ذلك 3 أهداف في مباراتين في الدوري السعودي للمحترفين.

 

