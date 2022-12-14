حزن لوكا مودريتش بعد خسارة كرواتيا بثلاثية أمام الأرجنتين في كأس العالم (صور)

ووضعت الأرجنتين نفسها طرفًا في المباراة النهائية لبطولة كأس العالم "قطر 2022"، الثلاثاء، عقب انتصارها على كرواتيا بثلاثة أهداف دون ردٍ، في استاد "لوسيل" ضمن منافسات نصف نهائي البطولة.

نقطة التحول في اللقاء تسبب بها جوليان ألفاريز حين انسل بين المدافعين الكروات ليتعرض له الحارس ليفاكوفيتش بعرقلة احتسب على إثرها الحكم ركلة جزاء ترجمها ليونيل ميسي إلى هدف أول في الدقيقة 34.

الهدف المباغت دفع المنتخب الكرواتي إلى التقدم نحو الهجوم متخليًا عن الحذر الدفاعي، وهو ما استغله "التانغو" وضرب بهدف ثانٍ بعد 5 دقائق عن طريق ألفاريز الذي انطلق بين المدافعين في لقطة كان محظوظًا فيها بعودة الكرة إليه قبل أن يضعها داخل الشباك.

وظل منتخب الأرجنتين الأخطر وسط تألق منقطع النظير من ميسي وألفاريز الذي أضاف الهدف الثالث عند الدقيقة 69 بعد جهد فردي مميز من ليونيل.

وتلعب الأرجنتين في المباراة النهائية، يوم الأحد المقبل 18 ديسمبر، الفائز من مواجهة المغرب مع حاملة اللقب فرنسا، والتي من المقرر أن تُلعب، غدًا الأربعاء. ​