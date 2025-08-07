ما حقيقة انسحاب النصر من السوبر السعودي؟

انتشرت في الساعات القليلة الماضية أنباء حول تفكير إدارة نادي النصر في الانسحاب من بطولة كأس السوبر السعودي لكرة القدم.

ومن المقرر أن يخوض النصر مواجهة مرتقبة ضد الاتحاد يوم 19 أغسطس الجاري في نصف نهائي كأس السوبر السعودي في هونغ كونغ.

ويلعب في اليوم التالي الأهلي ضد القادسية بينما يلتقي الفائزان إلى نهائي البطولة المحلية يوم 23 أغسطس الجاري.

وانسحب الهلال مؤخراً من كأس السوبر السعودي بسبب تعارض مواعيد البطولة مع فترة إعداد الفريق الذي خاض كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وودع الهلال على يد فلومينينسي البرازيلي بعد الخسارة بهدفين مقابل هدف يوم 4 يوليو الماضي.

وعوقب الهلال من جانب لجنة الانضباط بغرامة مالية قدرها نصف مليون ريال سعودي بجانب الاستبعاد من النسخة القادمة للسوبر المحلي.

وزاد من أنباء انسحاب النصر الانتقادات الموجهة لإدارة النادي بسبب عدم إبرام صفقات قوية سوى البرتغالي جواو فيليكس والثنائي السعودي عبد المالك الجابر ونادر الشراري.

ورغم هذه الأنباء إلا أن مصادر أكدت بشكل أن النصر لن ينسحب من كأس السوبر المحلي وسيخوض البطولة في موعدها بشكل طبيعي.

ويخوض النصر مباراة ودية اليوم الخميس ضد رايو آفي البرتغالي ضمن استعداداته لمباراة الاتحاد في نصف نهائي السوبر السعودي.