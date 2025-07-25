هل طلب نواف العقيدي الانتقال إلى الهلال؟

أثار الإعلامي فهد السبيعي جدلاً واسعاً بالتغريدة التي نشرها عبر حسابه على منصة "إكس" متحدثاً عن رغبة أحد حراس المرمى الدوليين في الانتقال إلى الهلال السعودي.

وكتب السبيعي عبر حسابه على منصة إكس:" حارس ( دولي ) يبدي رغبته بتمثيل الهلال بوساطة لاعب هلالي سابق".

وردَّ السبيعي على تعليق من أحد المشجعين حول هذه التغريدة، مؤكداً أن نواف العقيدي حارس مرمى النصر السعودي رحب بالرحيل للهلال للجلوس بديلاً للمغربي ياسين بونو.

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وأشار إلى أن العقيدي سيكون الحارس الأساس للنصر في غياب ياسين بونو خلال فترة مشاركته مع منتخب المغربي ببطولة كأس الأمم الأفريقية بنهاية العام الجاري.

وعلّق السبيعي، قائلاً:" أثق فيك" إشارة إلى صحة المعلومة بأن الحارس المقصود هو نواف العقيدي.

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ولم يعلّق نواف العقيدي أو نادي النصر حول احتمالية رحيل الحارس إلى الهلال في الموسم الجديد.

ولعب العقيدي معاراً مع الفتح السعودي، خلال الفترة بين يناير إلى يونيو الماضي، وظهر بصورة رائعة، وساهم في بقاء الفريق بدوري روشن.

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وطلب الحارس السعودي المشاركة أساسياً مع النصر رغم تواجد الحارس البرازيلي بينتو ماتيوس.