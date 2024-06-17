ميلان يتخذ قرارًا بشأن لاعب ريال مدريد
اتخذ ميلان الإيطالي قرارًا بشأن مستقبل لاعبه الصاعد أليكس خيمينيز المعار من ريال مدريد الإسباني.
وحصل ميلان على اللاعب صاحب الـ 19 عامًا على سبيل الإعارة في الموسم الماضي.
وشارك الظهير الأيمن الصاعد في 3 مباريات بالدوري الإيطالي ومباراتين في الكأس.
وكشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو عن استقرار نادي ميلان على تفعيل بند شراء عقد لاعب ريال مدريد المعار.
وأضاف: "اللاعب سينضم نهائيًا إلى ميلان مقابل تفعيل بند شراء عقده مقابل 5 ملايين يورو".
وتدرج خيمينيز في صفوف الفئات السنية بنادي ريال مدريد حتى الوصول لفريق كاستيا قبل إعارته إلى ميلان.. ولعب خيمينيز في صفوف منتخبي الناشئين والشباب بإسبانيا.
وأعلن نادي ميلان في الأيام الماضية تعاقده مع المدرب البرتغالي باولو فونسيكا المدير الفني السابق لفريق ليل الفرنسي من أجل قيادة الروزانيري بداية من الموسم المقبل.
ووجه ميلان الشكر لمدربه ستيفانو بيولي بعد موسم مليء بالتقلبات انتهى بفقدان لقب الدوري الإيطالي للموسم الثاني على التوالي بعد خسارته في الموسم قبل الماضي أمام نابولي ثم تتويج إنتر باللقب في الموسم الماضي.