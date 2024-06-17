ميلان يتخذ قرارًا بشأن لاعب ريال مدريد

وتدرج خيمينيز في صفوف الفئات السنية بنادي ريال مدريد حتى الوصول لفريق كاستيا قبل إعارته إلى ميلان.. ولعب خيمينيز في صفوف منتخبي الناشئين والشباب بإسبانيا.

وأعلن نادي ميلان في الأيام الماضية تعاقده مع المدرب البرتغالي باولو فونسيكا المدير الفني السابق لفريق ليل الفرنسي من أجل قيادة الروزانيري بداية من الموسم المقبل.

ووجه ميلان الشكر لمدربه ستيفانو بيولي بعد موسم مليء بالتقلبات انتهى بفقدان لقب الدوري الإيطالي للموسم الثاني على التوالي بعد خسارته في الموسم قبل الماضي أمام نابولي ثم تتويج إنتر باللقب في الموسم الماضي.