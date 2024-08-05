يدخل المنتخب المصري الأولمبي مواجهة قوية منتظرة أمام منافسه الفرنسي، مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

ويلتقي منتخب مصر الأولمبي مع فرنسا، على أرضية استاد بارك أولمبيك ليون، في إطار دور نصف نهائي الأولمبياد.

ويبحث المنتخب الأولمبي، عن تحقيق الفوز على أصحاب الأرض، من أجل الوصول إلى نهائي الأولمبياد للمرة الأولى في التاريخ، وضمان الحصول على ميدالية.

منتخب مصر تأهل إلى نصف النهائي بعد تغلبه على باراغواي بركلات الترجيح في الدور ربع النهائي، ليضرب موعدا مع نظيره الفرنسي في المربع الذهبي، الذي صعد بدوره بعد إقصاء منتخب الأرجنتين، بهدف نظيف.

ولم تعلن شبكة قنوات "بي إن سبورت"، حتى الآن، عن نقل المباراة عبر قنواتها المفتوحة المخصصة لتغطية أولمبياد باريس.

ولكن من المقرر أن تذاع المباراة عبر القناتين الرياضية المغربية، والسادسة الشبابية الجزائرية في تمام العاشرة مساءً. وكلتا القناتين تُبث عبر القمر الصناعي نايل سات.

تردد قناة المغربية الرياضية:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11474

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

معامل التصحيح: 2/3

تردد قناة السادسة الشبابية الجزائرية:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11474

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

معامل التصحيح: 2/3