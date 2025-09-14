ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الأهلي مع إنبي وفارق النقاط الكبير لصالح الزمالك

فرض نادي إنبي التعادل على الأهلي بنتيجة 1-1، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم بختام الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز، ليخسر الفريق الأحمر نقطتين جديدتين في سباق القمة، ويبتعد الزمالك الغريم التقليدي أكثر بالصدارة.

تقدم الأهلي أولاً في الدقيقة 34 عن طريق محمود حسن تريزيغيه الذي حول عرضية متقنة من محمد هاني برأسية قوية سكنت الشباك، لينهي الفريق الأحمر الشوط الأول متفوقًا بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني عاد إنبي للمباراة بعدما احتسب الحكم ركلة جزاء لصالحه في الدقيقة 62 نتيجة تدخل أليو ديانغ على مهاجم الفريق البترولي، لينجح أحمد العجوز في ترجمتها إلى هدف التعادل بالدقيقة 65.

التعادل أوقف رصيد الأهلي عند 6 نقاط وضعته في المركز الـ15 بجدول الترتيب، ليبتعد بفارق 7 نقاط كاملة عن الزمالك المتصدر برصيد 13نقطة بعد مرور ست جولات، ما يعكس بداية غير مستقرة للفريق الأحمر هذا الموسم، مقابل انطلاقة قوية للفارس الأبيض الذي ينفرد بالقمة.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري المصري: