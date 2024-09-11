صدمة في ميلان بعد الكشف عن مدة غياب إسماعيل بن ناصر

تعرض نادي ميلان الإيطالي لصدمة قوية، بعد الكشف عن مدة غياب لاعبه الجزائري إسماعيل بن ناصر، بسبب إصابته.

وتعرض بن ناصر لإصابة في مران منتخب الجزائر يوم الأحد الماضي، قبيل مواجهة ليبيريا في تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وظهر بن ناصر على كرسي متحرك وهو يغادر الجزائر، لاستكمال برنامجه العلاجي.

وكشفت شبكة "سكاي إيطاليا" عن تفاصيل إصابة إسماعيل، وهو تعرضه إلى تمزق شديد في ربلة الساق اليمنى.

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وأشارت الشبكة الإيطالية إلى أنه من غير المرجح أن يعود بن ناصر إلى الملاعب قبل يناير 2025.

وسيخضع النجم الجزائري لفحوص خلال الأسبوع المقبل لتحديد طريقة العلاج وبرنامج التأهيل، إذ قالت الشبكة: "يحتاج بن ناصر إلى عدة أسابيع كي تلتئم العضلات قبل أن يتمكن من بدء ممارسة التمارين".

واختتمت: "سيغيب بن ناصر عن مباريات ميلان أمام وليفربول وباير ليفركوزن وكلوب بروغ وريال مدريد في دوري الأبطال".

وعلى صعيد مباريات الدوري الإيطالي سيغيب النجم الجزائري أمام إنتر ميلان وفيورنتينا ونابولي ويوفنتوس.