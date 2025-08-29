في 2025.. صراع جديد يشتعل بين ميسي وكريستيانو رونالدو

لا يزال السباق المثير في كرة القدم بين الأسطورتين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو مستمرا مادام النجمان الأرجنتيني والبرتغالي يواصلان مشوارهما الملهم للكثير من عشاق كرة القدم.

وبينما حسم ميسي الصراع لفائدته على أكثر من صعيد على المستوى الجماعي من خلال التتويج بكأس العالم، والفردي عبر الفوز بثمانية كرات ذهبية مقابل 5 لغريمه، يواصل رونالدو تصدر المشهد بتسجيله أكبر عدد من الأهداف في تاريخ كرة القدم.

وأحرز رونالدو 939 هدفا حتى الآن ليواصل رحلته نحو الألف هدف وسط ترقب من جماهير فريقه النصر السعودي ومنتخب بلاده البرتغال لإضافة مزيد من الأرقام لسجله التهديفي المذهل.

السباق المثير بين رونالدو وميسي سيستمر في الموسم الجديد 2025 ـ 2026 الذي يبدؤه رونالدو بقيادة نادي النصر اليوم الجمعة في مباراة الجولة الافتتاحية للدوري السعودي أمام التعاون.

1000 هدف في الموسم الجاري؟

وبينما تألق ليونيل ميسي بثنائية جديدة لإنتر ميامي قاد بها فريقه للتأهل لنهائي كأس الدوريات، اقترب كريستيانو رونالدو من حاجز الـ940 هدفًا، محافظًا على واحدة من أكثر المواجهات الملحمية في كرة القدم الحديثة.

وحقق ميسي ثنائية في فوز إنتر ميامي 3-1 على أورلاندو سيتي في كأس الدوريات ليضمن مقعدا في نهائي البطولة، لكنه عزز أرقامه التهديفية في سن الثامنة والثلاثين وذلك باقترابه من حاجز ال900 هدف.

ويواصل نجم الأرجنتين إضافة المزيد من الأرقام إلى رصيده الشخصي، ولكن أيضا بالاقتراب من أرقام رونالدو التهديفية إذ يحتل المركز الثاني في ترتيب هدافي كرة القدم على مر التاريخ برصيد 877 هدفًا.

وترى بعض التقارير أنه على الرغم من الفارق الذي يصل إلى 62 هدفا بين النجمين البرتغالي والأرجنتيني، فإن الموسم الجديد سيكون مثيرا في سباق الألف هدف.

ولا يزال كريستيانو رونالدو في الصدارة، إلا أن فعالية ميسي وأدائه المذهل والأكثر من ذلك تسجيله للثنائيات والثلاثيات لا يزالان سيقودانه نحو منافسة ساخنة مع أسطورة ريال مدريد.

ومن ناحية أخرى، لا يزال كريستيانو رونالدو وهو في الأربعين من العمر، ينافس بقوة في السباق التاريخي للوصول إلى 1000 هدف، فقد سجل مؤخرًا في نهائي كأس السوبر السعودي، ليصل إجمالي أهدافه في مسيرته إلى 939 هدفًا، معززًا صدارته.

المعدل التهديفي في صفّ ميسي

ويواصل رونالدو، الذي لا يزال يقود نادي النصر بأداء مذهل، إثبات أن قدرته على التهديف لا تزال بعيدة عن أي تشكيك على الرغم من تقدمه في السن، فضلا عن أن ميسي سجل 877 هدفًا في عدد أقل من المباريات مقارنة بكريستيانو رونالدو.

وأحرز رونالدو أهدافه الـ939 حتى الآن في عدد أكبر بكثير من ذلك الذي احتاجه بطل العالم مع الأرجنتين لإحراز 877 هدفا.

وتطرح بعض التقارير سؤالا حول: هو إلى متى سيستمر رونالدو وميسي في التنافس على أعلى مستوى، وهل أن اعتزال رونالدو ـ المرتقب ـ قبل ميسي بفعل عامل السن، سيمنح قائد إنتر ميامي الأمريكي الفرصة لتسجيل مزيد من الأهداف عندما يجد نفسه وحيدا في السباق، وهو ما سيمنحه الفرصة لكسر أرقام رونالدو التاريخية.

وجدد كريستيانو رونالدو عقده مع النصر حتى عام 2027، مما يسمح له باللعب حتى بلوغه 42 عامًا على الأقل. أما ميسي، فلم يوقع عقدًا جديدًا بعد مع إنتر ميامي، ولكن وفق مصادر قريبة منه سيواصل نشاطه حتى العام 2028 ما يضمن أن الصراع التاريخي على صدارة الهدافين في تاريخ كرة القدم سيستمر حتى يتجاوز كلاهما الأربعين من العمر.