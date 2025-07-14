أول رد فعل من كريستيانو رونالدو بعد تعيين جيسوس مدربا للنصر (صورة)

أظهر البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي، أول رد فعل بعد تعيين مواطنه جورجي جيسوس مدربا للفريق.

وجاء التعاقد مع جيسوس (70 عامًا) لموسم واحد، ليعود المدرب البرتغالي إلى الدوري السعودي للمحترفين بعد مغادرته تدريب الهلال في مايو الماضي.

وكان جيسوس قد درّب الهلال في فترتين سابقتين، حقق خلالهما الفوز بالدوري، كأس الملك، كأس السوبر.

وكان النصر قد أعلن رسميًا إنهاء التعاقد مع المدرب السابق ستيفانو بيولي في يونيو الماضي، بعد حصول الفريق على المركز الثالث في الدوري المحلي، ما أهلّه للمشاركة في دوري أبطال آسيا 2.

خبرة كبيرة وإنجازات متميزة

يُعد جيسوس من المدربين البارزين في الساحة الآسيوية، فقد حصل على جائزة أفضل مدرب في الدوري السعودي موسم 2023-2024 بعد قيادته الهلال للتتويج باللقب دون أي هزيمة، مسجلاً 101 هدف واستقبلت شباكه 23 هدفًا.

وغادر جيسوس الهلال بعد الخسارة في نصف نهائي دوري أبطال آسيا أمام الأهلي، الذي توج بالبطولة لاحقًا.

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أول رد فعل من رونالدو

أبدى البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر، إعجابه بإعلان التعاقد مع مواطنه جورج جيسوس مدربًا جديدًا للفريق.

ووضع رونالدو "لايك" على بيان النصر الذي نشره للتعاقد مع جيسوس على منصة "إنستغرام" في أول رد فعل علني من النجم العالمي على القرار.

ويأتي تعيين جيسوس ضمن خطة النصر للعودة إلى منصات التتويج، التي شملت أيضًا تمديد عقد كريستيانو رونالدو حتى 2027.

وأشارت تقارير محلية إلى أن التعاقد مع المدرب البرتغالي جرى بعد مشاورات مع رونالدو، ما يعكس ثقة القيادة في رؤيته.

ويطمح النصر، الذي لم يحقق لقب الدوري منذ موسم 2018-2019، إلى منافسة قوية في الموسم المقبل بقيادة الثنائي رونالدو وجيسوس.