شوبير يهاجم طارق سليمان: الأخطاء حدثت أثناء وجودك (فيديو)

شن الإعلامي أحمد شوبير هجوماً حاداً على طارق سليمان مدرب حراس مرمى المقاولون العرب السابق بعد تصريحاته الأخيرة التي انتقد خلالها خطأ مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي في لقاء مودرن سبورت بالدوري المصري الذي انتهى بالتعادل بنتيجة 2-2.

وقال شوبير عبر قناة الأهلي:" الأخطاء تحدث في كل فرق العالم، وماذا حدث حين شارك شوبير على حساب محمد الشناوي أو العكس؟ كلاهما شارك من قبل والثنائي يلعب في منتخب مصر".

وأضاف:" خرج علينا أحد المحللين يتحدث عن كرة توقفت وخطأ في التمرير.. لماذا كل هذا الجدل؟ كنت مدرباً للفريق وكانت هناك أخطاء في وجودك".

وأوضح أن هذا المدرب ليس له علاقة بالأهلي حالياً ولا يعلم ما يحدث في الفريق قائلاً:" نستغنى عن محبتك يا سيدي ولا نريد نصائحك".

وكان طارق سليمان قد انتقد جلوس الشناوي على مقاعد البدلاء في مباراة مودرن سبورت كما حمل شوبير مسؤولية الهدف الأول لصالح منافسه.

وعمل طارق سليمان مدرباً لحراس مرمى الأهلي في عهد حسام البدري المدير الفني الأسبق للفريق الأحمر قبل تعيين البلجيكي ميشيل يانكون مدرباً لحراس مرمى الفريق الأحمر ثم رحيل الأخير مؤخراً قبل تعيين الإسباني خوسيه ريبيرو مديراً فنياً ومعه مدرب حراس جديد.