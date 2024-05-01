أزمة كبيرة بين الأهلي ومنتخب مصر
تلوح في الأفق بوادر أزمة كبيرة بين النادي الأهلي والجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، بسبب المعسكر المقبل للفراعنة.
وكان اتحاد الكرة وافق على إيقاف بطولة الدوري أسبوعًا إضافيًّا قبل معسكرات المنتخب المقبلة استعدادًا لتصفيات كأس العالم وكذلك أمم أفريقيا 2025.
وتتوقف مسابقة الدوري المصري بداية من الـ27 من مايو الجاري بسبب معسكر منتخب مصر الأول، استعدادًا لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو في التصفيات المؤهلة لكأس العالم في الفترة من الـ3 حتى الـ10 من يونيو المقبل.
ويستعد منتخب مصر لمواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو ضمن الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.
وذكرت قناة "النهار" المصرية، في تقرير لها، إنه "من المقرر أن يبدأ المعسكر يوم الـ28 من مايو، ولكن حتى الآن إدارة النادي الأهلي ترفض إرسال لاعبيها إلا في موعد الأجندة الدولية يوم الـ3 من يونيو المقبل".
وأشار التقرير: "الأهلي كان ينتظر إراحة لاعبيه في بطولة كأس عاصمة مصر الأخيرة وهو ما لم يحدث، وحتى الآن موقف الإدارة ثابت على رفض إرسال اللاعبين في وقت مبكر، إلا لو حدثت انفراجة بالأيام المقبلة".
ويقع منتخبا بوركينا فاسو وغينيا بيساو ضمن منافسات المجموعة الأولى في تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026، برفقة منتخب مصر، بالإضافة إلى منتخبي جيبوتي وسيراليون.
وكان المنتخب المصري تمكن من الفوز في أول جولتين بالتصفيات، على حساب جيبوتي في الجولة الأولى بستة أهداف دون مقابل، وعلى سيراليون في الجولة الثانية بهدفين دون رد.