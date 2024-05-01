أزمة كبيرة بين الأهلي ومنتخب مصر

تلوح في الأفق بوادر أزمة كبيرة بين النادي الأهلي والجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، بسبب المعسكر المقبل للفراعنة.

وكان اتحاد الكرة وافق على إيقاف بطولة الدوري أسبوعًا إضافيًّا قبل معسكرات المنتخب المقبلة استعدادًا لتصفيات كأس العالم وكذلك أمم أفريقيا 2025.

وتتوقف مسابقة الدوري المصري بداية من الـ27 من مايو الجاري بسبب معسكر منتخب مصر الأول، استعدادًا لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو في التصفيات المؤهلة لكأس العالم في الفترة من الـ3 حتى الـ10 من يونيو المقبل.

ويستعد منتخب مصر لمواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو ضمن الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.