أول تعليق من بيلينغهام بعد أدائه المخيب أمام مانشستر سيتي (صورة)

علق جود بيلينغهام، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، لأول مرة بعد التعادل مع مانشستر سيتي بثلاثة أهداف لمثلها في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وانتهت مباراة الذهاب على وقع التعادل الإيجابي، قبل أسبوع تقريبا من مباراة الإياب التي ستقام على ملعب الاتحاد.

وظهر جود بيلينغهام بشكل مخيب للغاية في المباراة، على الرغم من الآمال الكبيرة التي عقدت عليه قبل المواجهة كونه أفضل عناصر الفريق الإسباني هذا الموسم ويواجه فريقا إنجليزيا؛ ما يخلق حافزا إضافيا له.