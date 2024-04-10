أول تعليق من بيلينغهام بعد أدائه المخيب أمام مانشستر سيتي (صورة)
علق جود بيلينغهام، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، لأول مرة بعد التعادل مع مانشستر سيتي بثلاثة أهداف لمثلها في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
وانتهت مباراة الذهاب على وقع التعادل الإيجابي، قبل أسبوع تقريبا من مباراة الإياب التي ستقام على ملعب الاتحاد.
وظهر جود بيلينغهام بشكل مخيب للغاية في المباراة، على الرغم من الآمال الكبيرة التي عقدت عليه قبل المواجهة كونه أفضل عناصر الفريق الإسباني هذا الموسم ويواجه فريقا إنجليزيا؛ ما يخلق حافزا إضافيا له.
ولم يسدد بيلينغهام أي تسديدة على مرمى مانشستر سيتي، وكان له تسديدة واحدة خارج المرمى، ولم يمرر أي كرة عرضية صحيحة.
وبعد المباراة نشر بيلينغهام صورته مبتسما عبر حسابه على "إنستغرام" مع تعليق "الشوط الأول".
ويبدو أن اللاعب الإنجليزي أراد توجيه إشارة إيجابية إلى جماهير ريال مدريد، ليؤكد أن الفريق ما زال يملك فرصة التأهل إلى نصف النهائي رغم صعوبة المهمة.
ويحتاج ريال مدريد للفوز بأي نتيجة من أجل التأهل لنصف النهائي، أو الخروج من المباراة متعادلا ثم الفوز بركلات الترجيح.
وتعادل ريال مدريد الموسم الماضي مع مانشستر سيتي بهدف لمثله في مباراة الذهاب على ملعبه سانتياغو برنابيو، ثم خسر إيابا بأربعة أهداف دون رد ليودع المسابقة من نصف النهائي.