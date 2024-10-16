نيمار يسخر من علي البليهي (فيديو)

سخر النجم البرازيلي نيمار، مهاجم نادي الهلال السعودي، من زميله علي البليهي، خلال تدريبات "الزعيم" استعدادًا لمواجهة الفيحاء.

ويواصل الهلال استعداداته لعودة دوري روشن، بعد فترة التوقف الدولي، إذ سيلعب أمام الفيحاء غدًا الجمعة.

وخلال تدريب الفريق كان هناك تحدٍ خاص بين نيمار وعلي البليهي، ويبدو أن المهاجم البرازيلي تفوق على زميله المدافع.

وتم تداول فيديو ظهر فيه نيمار وهو يجري نحو البليهي ويصرخ بأعلى صوته "علي لقد فزت"، وسط سخرية من جانب النجم البرازيلي.

يذكر أن نيمار عاد إلى تدريبات الهلال، بعد غياب لمدة طويلة، عقب تعرضه لقطع في الرباط الصليبي للركبة في مواجهة منتخب البرازيل أمام الأوروغواي في تصفيات كأس العالم 2026 في 18 أكتوبر 2023.

وخضع نيمار لعملية جراحية في ركبته اليسرى، وبلغت مدة غياب النجم البرازيلي ما يقارب 11 شهرًا.

ومن المحتمل أن يشارك نيمار مع الهلال أمام العين الإماراتي، في مباراة الفريقين بدوري أبطال ىسيا للنخبة، وفق تقارير صحفية.

ويحتل نادي الهلال صدارة بطولة الدوري السعودي للمحترفين برصيد 18 نقطة، محققًا العلامة الكاملة، بعد مرور 6 جولات.

ويسعى الهلال لاستمرار تلك الصحوة عندما يواجه الفيحاء يوم الجمعة المقبل، في الجولة السابعة من الدوري السعودي.