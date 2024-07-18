كشفت تقارير صحفية عن السبب الرئيس وراء تخلف نواف العقيدي، حارس مرمى فريق النصر السعودي، عن الالتحاق ببعثة الفريق ومعسكره المقام في البرتغال، حتى الآن.

وكان نواف العقيدي (24 عامًا) تعرض لعقوبة الإيقاف 5 أشهر، مع غرامة مالية بقيمة 300 ألف ريال، بقرار من لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم، صدر يوم 12 فبراير الماضي.

وتمت معاقبة الحارس ومعه 5 لاعبين سعوديين آخرين، على خلفية رفضهم الانضمام إلى معسكر المنتخب السعودي قبل انطلاق بطولة كأس آسيا 2024، التي أُقيمت الشتاء الماضي.

بدأ استعداد النصر للموسم الجديد من يوم 7 يوليو، حيث وضع المدرب لويس كاسترو مرحلتين للتحضير للموسم الجديد، الأولى في البرتغال والثانية في إسبانيا، على أن يستمر المعسكر 32 يومًا قبل انطلاق أولى المواجهات الرسمية.

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ونقلت صحيفة "الرياضية" عن مصدر رسمي في إدارة النادي، أن العقيدي لم يعد موقوفًا، ويمكنه خوض المباريات الرسمية بصورة طبيعية.

أما عن عدم حضوره للمعسكر، فأوضح المصدر: "مشكلته تتعلق بجواز السفر، وسيلتحق بنا فور حلها".

كما ذكرت الصحيفة أنه مع انتهاء فترة عقوبة اللاعب، قرر الإيطالي روبرتو مانشيني، مدرب منتخب السعودية، استدعاء الحارس لمعسكر "الأخضر" المقبل، استعدادًا لخوض انطلاقة الدور الثالث من تصفيات كأس العالم 2026.

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يذكر ن النصر خلال معسكره سيخوض على الأقل 6 مواجهات حُددت بالفعل، ويتوقع أنه وبعد العودة إلى السعودية سيلعب الفريق مباراة ودية أخيرة قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

وشهد الموسم الماضي خسارة النصر للقب بطولة دوري روشن السعودي، التي حسمها الهلال لصالحه قبل 3 جولات من نهاية المسابقة، كذلك ودع "العالمي" بطولة دوري أبطال آسيا.