سقط خوان ايسكيردو مدافع ناسيونال بطل أوروغواي على أرض الملعب ونُقل إلى المستشفى بعدما تعرض لاضطراب في ضربات القلب في مواجهة ساو باولو البرازيلي في إياب دور الستة عشر بكأس ليبرتادوريس لكرة القدم.

وحلّ ايسكيردو بديلا في صفوف فريقه بين شوطي المباراة، لكنه سقط مغشيا عليه في الدقيقة 84 دون احتكاك مع أي لاعب آخر.

وطلب لاعبا الفريقين المساعدة الطبية فورا، ونُقل اللاعب البالغ عمره 27 عاما، مغشيا عليه، خارج الملعب على متن سيارة إسعاف وسط تحية من الجماهير.

وكتب ناسيونال عبر منصة (إكس) للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقا باسم (تويتر) "تعرض خوان ايسكيردو لاضطراب في ضربات القلب خلال مواجهة ساو باولو.

وأضاف البيان:" يتلقى الرعاية الطبية في وحدة العناية المركزة بمستشفى ألبرت آينشتاين. حالته مستقرة حاليًا ولا يزال تحت الملاحظة".

وتم استكمال المباراة بعد سقوط اللاعب وانتهت بفوز ساو بولو بثنائية دون رد ليتأهل لمواجهة برازيلية خالصة في دور الثمانية أمام بوتافوغو، مستفيدا من تعادله سلبيا في لقاء الذهاب.

وشهدت ملاعب الساحرة المستديرة عدة وقائع لسقوط لاعبين على أرض المستطيل الأخضر بسبب مشاكل في القلب آخرهم المصري أحمد رفعت في لقاء بالدوري المحلي يوم 11 مارس الماضي وتوفي اللاعب بعدها بأقل من 4 أشهر.